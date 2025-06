Par Nadim Siraj

L’ancien procureur général des États-Unis, Ramsey Clark, a un jour fait une observation intemporelle sur le rôle de l’Amérique dans la politique mondiale : "Le plus grand crime depuis la Seconde Guerre mondiale a été la politique étrangère des États-Unis."

Cette déclaration résonne plus que jamais aujourd’hui, alors que le monde peine à accepter le plan scandaleux de Donald Trump visant à prendre le contrôle de Gaza.

Le président américain imprévisible a dépassé toutes les limites en dévoilant un plan odieux qui défie la diplomatie et la décence. Il a proposé que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza, ravagée par la guerre, expulsent ses 2,1 millions d’habitants et la transforment en une "Riviera du Moyen-Orient".

Le secrétaire d’État Marco Rubio et la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, ont tenté de rassurer en affirmant qu’il ne s’agissait que d’un plan temporaire et qu’aucune troupe ne serait déployée sur le terrain.

Mais Trump n’a pas cherché à adoucir son discours et a réaffirmé que les États-Unis "auront Gaza" quoi qu’il arrive. "Nous allons la prendre, nous allons la garder, nous allons l’aimer", a-t-il déclaré aux journalistes dans le Bureau ovale.

Des termes comme "choquant", "stupéfiant", "inattendu", "sans précédent" sont utilisés pour décrire ce plan irréaliste.

Mais en prenant du recul et en regardant l’ensemble du tableau, ce projet à Gaza n’a rien de surprenant.

À peine surprenant

En fait, si l’on examine attentivement l’histoire longue et troublante de la politique étrangère des États-Unis, on réalise que la manœuvre de Trump à Gaza n’est que la continuation de l’agenda interventionniste et expansionniste de longue date de l’Amérique.

Gaza n’est qu’un nouvel élément d’une mission impérialiste permanente visant à s’ingérer, intervenir, envahir, faire la guerre et s’approprier des territoires en violation du droit international.

Lors de sa campagne présidentielle et après son élection, Trump ne ciblait pas seulement Gaza. Il a également évoqué son souhait d’absorber ou d’acheter le Canada et le Groenland, ainsi que de s’emparer du canal de Panama.

Même les eaux calmes autour des États-Unis ne sont pas à l’abri des ambitions géopolitiques de Trump. La Maison Blanche a récemment poussé Google Maps à rebaptiser le Golfe du Mexique en "Golfe d’Amérique" pour les utilisateurs américains.

Une histoire longue et sombre

Trump n’est que le dernier président d’un empire impérialiste américain aguerri, qui est passé d’une intervention territoriale à une autre depuis le début du XIXe siècle.

Selon World Population Review, l’armée américaine a envahi 68 pays entre 1812 et 2024.

Dès son indépendance en 1776, l’impérialisme américain a étendu ses tentacules à travers les continents – en menant des guerres officielles et par procuration, en organisant des opérations secrètes et en s’appropriant des territoires.

L’histoire de l’agression américaine est largement documentée dans le livre de 2014 "America Invades : How We've Invaded or Been Militarily Involved with Almost Every Country on Earth".

Selon cet ouvrage, sur les 194 nations reconnues par l’ONU, les États-Unis ont envahi au moins 84 pays et ont été militairement impliqués avec 191 d’entre eux – ne laissant que trois exceptions : l’Andorre, le Bhoutan et le Liechtenstein.

Sans remonter au XIXe siècle, l’histoire récente – après 1945 – est jonchée de guerres et d’interventions américaines, laissant derrière elles des violations des droits humains, des troupes sur le terrain et des prises de territoire.

Les cicatrices récentes

Voici un aperçu intéressant de quelques mésaventures tristement célèbres de la politique étrangère américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945.

En 1953, les États-Unis ont déployé la CIA en Iran pour orchestrer un coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Mohammad Mossadegh. En 1960, les États-Unis ont envoyé la CIA assassiner le dirigeant congolais Patrice Lumumba pour avoir penché du côté de l'URSS. La CIA elle-même a fièrement présenté ses méfaits au Congo sur son site web officiel.

Vint ensuite l'engagement dévastateur de l'Amérique avec l'ex-Union soviétique pendant 20 ans dans la tristement célèbre guerre du Viêt Nam, qui s'étendit de 1955 à 1975.

Les États-Unis ont étendu la guerre du Viêt Nam par une incursion militaire impitoyable au Cambodge en 1970. Trois ans plus tard, l'Amérique est intervenue au Chili pour soutenir la dictature d'Augusto Pinochet en 1973.

Nous avons ensuite assisté à la domination militaire américaine en plein essor lors de la guerre du Golfe en Irak en 1991, de l'invasion de l'Afghanistan par l'Occident en 2001, du retour de la guerre du Golfe en Irak en 2003, du renversement du gouvernement haïtien en 2004, du bombardement de la Libye en 2011 et de l'intervention en Syrie en 2014.

L'intérêt de retracer cette chronologie désordonnée de la belligérance de la politique étrangère américaine est de comprendre un fait simple de la géopolitique moderne : les présidents changent à la Maison Blanche, mais la politique étrangère expansionniste est restée la même.

Interventionnisme, hier et aujourd’hui

Dans le passé, on a eu le Vietnam, Hiroshima, les guerres du Golfe et l’Afghanistan.

Aujourd’hui, ce sont Gaza, le Canada, le Groenland et le Panama qui sont dans le viseur. Certes, les futures interventions ne seront peut-être pas sanglantes. Mais l’impérialisme américain continuera à chercher de nouvelles cibles.

Il est crucial de noter que la menace de Trump à Gaza ne peut être ignorée. L’Amérique est de loin la plus grande puissance militaire mondiale.

Jusqu’à récemment, le Pentagone possédait au moins 750 bases militaires réparties dans 80 pays.

Les États-Unis investissent plus dans leur armée que les 12 pays suivants réunis. La plupart de leurs bases sont situées au Japon, en Allemagne et en Corée du Sud.

Cette présence militaire mondiale massive illustre la puissance de l’impérialisme américain moderne. Elle explique aussi pourquoi la Maison Blanche de Trump, même sans lancer de guerre conventionnelle, se permet d’exiger Gaza et d’autres territoires.

L’ancien diplomate américain Henry Kissinger a un jour écrit : "Un nouvel ordre international est inconcevable sans une contribution significative des États-Unis."

Malheureusement, depuis plus de 200 ans, cette "contribution significative" a surtout été hégémonique, indésirable et néfaste.

Trump et son projet à Gaza ne sont qu’un exemple parmi tant d’autres des "contributions" américaines décrites par Kissinger. Et, tristement, il y en aura bien d’autres à venir – sous Trump et après lui…

L'auteur, Nadim Siraj, est un journaliste et auteur basé en Inde qui écrit sur la diplomatie, les conflits et les affaires internationales.

