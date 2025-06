Le ministre gambien de l'information, des médias et des services de radiodiffusion, Ismaila Ceesay, a déclaré à l'Agence Anadolu que la Turquie a des relations bilatérales très fortes avec la Gambie, "une démocratie très pacifique et stable."

Il est important que les deux peuples découvrent et comprennent mutuellement leur culture, leurs traditions, leur géographie et leur histoire. "Nous pouvons y parvenir grâce à l'échange de contenu", a-t-il ajouté.

Ceesay a également suggéré la signature d'un protocole d'accord pour la coopération en matière de renforcement des capacités, de partage d'expérience et d'échange d'informations entre les deux pays.

Exprimant sa gratitude au peuple turc pour son soutien, le responsable gambien a transmis les remerciements du président Adama Barrow pour l'assistance de la Turquie dans des domaines allant de la défense aux investissements.

La Turquie et la Gambie

Les liens diplomatiques entre la Turquie et la Gambie continuent de se renforcer, avec une coopération étroite dans les domaines politique, économique et militaire. Ankara soutient le développement du secteur de la défense de la Gambie et, depuis 1991, de nombreux soldats, policiers et gendarmes gambiens ont reçu une formation en Turquie.

La Fondation Maarif gère une école en Gambie et l'Institut Yunus Emre (YEE) devrait bientôt ouvrir un centre culturel turc dans le pays.

En 2024, les exportations de la Turquie vers la Gambie ont augmenté de 16 % et les Gambiens continuent de manifester un grand intérêt pour la Turquie et sa culture.