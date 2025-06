Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), pour sa 29e édition, s’est ouvert samedi 22 février, au Palais des sports de Ouaga 2000 dans la capitale burkinabè sous le thème : ‘’Cinémas d’Afrique et identités culturelles’’.

Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie d’ouverture de ce festival riche en couleurs, sous la présidence du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Tchad est l'invité d'honneur de la 29ème édition du FESPACO.

‘’Le cinéma est, en effet, un miroir de la société, un vecteur puissant d’appropriation de notre culture, de nos valeurs, de nos rêves, et de nos luttes. Il nous permet de raconter nos histoires, de partager nos réalités, de mettre en lumière nos traditions pour mieux faire face aux grands défis de notre temps’’, a déclaré le ministre burkinabè en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, livrant le discours du président burkinabè le capitaine Ibrahim Traoré.

‘’Nos pays se sont résolument engagés pour la prise en main de leur destin et cela passe par la prise en main de la Culture’’, a souligné pour sa part, le ministre tchadien de la Culture, Abakar Rozzi Teguil.

Le comité d’organisation a sélectionné 235 films de 48 pays, qui sont répartis en 13 sections et qui seront projetés sur 9 sites.

17 flims sont en compétition pour remporter l’Etalon d’Or de Yennenga, le symbole de la consécration suprême de la meilleure œuvre cinématographique de la sélection officielle du FESPACO créé en 1969. Ce prix sera remis le 1er mars.

"Toutes les couleurs du monde", de Babatunde APALOWO (Nigéria)

"Augure" de BALOJI (RD Congo)

"Demba" de Mamadou DIA (Sénégal)

"Diya" de Achille RONAIMOU (Tchad)

"Everybody loves Touda" de Nabil AYOUCH (Maroc)

"Au revoir Julia" de Mohamed Kordofani (Soudan)

"Hanami" de Denise FERNANDES (Cap Vert)

"Katanga, la danse des scorpions", de Dani KOUYATE (Burkina Faso)

"L'effacement", de Karim MOUSSAOUI (Algérie)

"Les enfants rouges", de Lotfi ACHOUR (Tunisie)

"Les invertueuses", de Chloé Aïcha BORO (Burkina Faso)

"Nome", de Sana NA N'HADA (Guinée Bissau)

"On becoming a guinea fowl", de Rungano NYONI (Zambie)

"Sanko / Le rêve de Dieu", de Mariam KAMISSOKO (Mali)

The Bride / La mariée", de Myriam BIRARA (Rwanda)

"The village next to paradise" de Mo HARAWE ( Somalie)

"Malès" de Antonio PITANGA (Brésil)

Lors de la 28e édition, c’est le Tunisien Youssef Chebbi qui a remporté l’Etalon d’or de Yennenga avec son film ‘’Ashkal’’.

