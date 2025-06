Les autorités kenyanes ont annoncé dimanche qu'un policier kenyan déployé en Haïti pour aider à réprimer les gangs armés a été tué par balle lors d'une confrontation avec un gang.

La fusillade s'est produite dans la région occidentale de l'Artibonite, où la police kenyane déployée pour neutraliser les gangs haïtiens menait une opération la semaine dernière.

Il s'agit de la première victime depuis l'arrivée de la mission de sécurité dirigée par le Kenya dans le pays caribéen en juin 2024.

"Nous saluons notre héros tombé au combat", a déclaré Jack Ombaka, porte-parole de la mission, dans un communiqué.

"Nous poursuivrons ces gangs jusqu'au dernier homme debout. Nous ne vous laisserons pas tomber".

Recrudescence de la violence

La mission kenyane a indiqué dans un communiqué que les agents avaient répondu à un appel à l'aide des habitants d'une zone connue sous le nom de Pont-Sonde.

Le décès survenu dimanche s'inscrit dans le cadre d'une recrudescence de la violence liée aux gangs dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince au cours de la semaine écoulée.

Le policier a été héliporté hors de la zone et a succombé à ses blessures, a indiqué Godfrey Otunge, le commandant des forces kenyanes en Haïti, dans un communiqué.

Coup dur pour la mission

Les autorités ont fourni peu d'autres détails, mais le gang Gran Grif contrôle la région.

Ce décès a porté un coup aux efforts déployés pour tenter de maîtriser les gangs haïtiens, qui se déchaînent violemment dans le pays depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021.

Le Kenya a envoyé des centaines d'agents pour aider les forces de l'ordre haïtiennes affaiblies.

En février, 200 policiers supplémentaires ont rejoint plus de 600 Kényans travaillant déjà aux côtés de la police nationale haïtienne dans le cadre d'une force multinationale renforcée par des soldats et des policiers venus de la Jamaïque, du Guatemala et du Salvador.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp