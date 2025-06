L'Afrique du Sud va commencer à évacuer cette semaine les soldats blessés de la South African National Defence Force (SANDF) de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont annoncé les autorités lundi.

Le nombre de soldats à évacuer n'a pas été révélé. Des rapports antérieurs faisant état de 190 blessés ont été rejetés par les autorités.

L'évacuation fait suite aux affrontements meurtriers qui ont eu lieu le mois dernier entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise et qui ont entraîné la mort de 14 membres des SANDF.

Les soldats décédés ont été rapatriés en Afrique du Sud le 12 février, mais le rapatriement des blessés reste un défi.

Itinéraire rwandais

Des retards ont affecté le processus, principalement en raison de l'insistance du M23 à utiliser un itinéraire frontalier rwandais, auquel l'Afrique du Sud s'est opposée en raison de craintes d'une "humiliation" potentielle de la part des autorités rwandaises, selon la chaîne de télévision publique SABC.

Les Nations unies superviseront l'évacuation de Goma, bien que le nombre exact de soldats à transporter n'ait pas encore été confirmé, ajoute la SABC.

Le gouvernement a fait l'objet de critiques concernant le bien-être de ses troupes à la suite des récents décès.

Jeff Dubazana, négociateur en chef de la SA National Defence Union, a attribué les difficultés rencontrées par la SANDF à des années de coupes budgétaires, qui ont eu un impact sur l'entretien et l'acquisition des armes.

Coupes budgétaires

"Tout le monde sait que depuis plus de deux décennies, la SANDF a été privée de financement par le parlement, et c'est à cause de ce financement que nous nous trouvons dans cette situation. Nous avons des armes, mais les déficits budgétaires ont un impact sur l'entretien des armes et l'achat de pièces détachées", a expliqué Dubazana à la SABC.

Toutefois, le président Cyril Ramaphosa a réfuté ces affirmations et a déclaré que les dirigeants de la SANDF veillaient à ce que les forces en RDC bénéficient d'un équipement et d'un soutien adéquats.

"Nous sommes préoccupés par les spéculations sur l'état de nos troupes et les conditions de combat. Tous les Sud-Africains doivent se rallier à nos hommes et femmes courageux qui ont consacré leur vie à l'instauration de la paix sur notre continent", a affirmé Ramaphosa.

