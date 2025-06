La Première ministre de la République démocratique du Congo a déclaré lundi que les combats dans la région orientale du pays ont tué 7 000 personnes depuis janvier.

S'exprimant lors d'une conférence de presse avec l'Association des correspondants accrédités auprès des Nations unies à Genève, Judith Suminwa Tuluka a précisé que ce chiffre incluait toutes les zones de conflit récentes.

Tuluka a souligné que le nombre de morts à Goma s'élevait à plus de 3 000, et que de nombreux civils figuraient parmi les victimes.

Auparavant, Guterres avait prévenu dans son discours que la récente offensive du M23, soutenue par les Forces de défense rwandaises, avait exacerbé un "tourbillon mortel de violence et d'horribles violations des droits de l'homme" au Congo.

"Plus les villes tombent, plus le risque d'une guerre régionale augmente", a-t-il déclaré.

Tuluka a fait remarquer que le Congo a neuf pays voisins et que toute préoccupation concernant la paix dans le pays peut affecter tous ces voisins.

"Ce dont nous avons besoin en premier lieu, c'est d'un cessez-le-feu et d'un retrait des troupes", a-t-elle insisté.

Elle a fait référence aux dernières sanctions américaines contre le Rwanda et a déclaré que le Congo considérait cela comme une "aide".

Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions au ministre d'État à l'intégration régionale du Rwanda, James Kabarebe, et à un porte-parole du M23 pour leur rôle présumé dans l'escalade du conflit dans l'est du Congo.

Le M23, l'un des nombreux groupes armés opérant dans l'est du Congo, a refait surface à la fin de 2021 et s'est emparé la semaine dernière de la ville de Bukavu après avoir pris Goma en janvier. Au moins 3 000 personnes, dont des soldats de la paix, ont été tuées et des milliers d'autres ont été déplacées dans les combats autour de Goma.

Les rebelles avanceraient maintenant vers Uvira, une ville située à moins de 30 km de Bujumbura, la capitale économique du Burundi.

Kinshasa accuse depuis longtemps le Rwanda de soutenir le M23 et de déployer des troupes dans l'est du Congo pour appuyer les rebelles - des allégations que Kigali a maintes fois démenties.

