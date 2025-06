Les anciens présidents Uhuru Kenyatta (Kenya) et Olusegun Obasanjo (Nigeria), ainsi que l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn (Éthiopie), ont été désignés par la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) comme facilitateurs du processus de paix régional dans l'est de la République démocratique du Congo.

Cette décision fait suite à un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CAE et de la SADC qui s'est tenu à Dar es Salaam, en Tanzanie, au début du mois, afin d'aborder le conflit en cours dans l'est du Congo, où les rebelles du M23 affrontent les forces gouvernementales.

« Tous les acteurs sont invités à respecter le cessez-le-feu annoncé par le sommet de la CAE-SADC, et le M23 et tous les autres acteurs sont invités à cesser toute autre avancée dans l'est de la RDC et à observer et respecter un cessez-le-feu immédiat », ont déclaré les blocs dans un communiqué commun lundi.

Les combats dans l'est de la RD Congo ont causé la mort de plus de 7 000 personnes cette année, a annoncé lundi le Premier ministre congolais Judith Suminwa Tuluka au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

Le groupe rebelle a intensifié son contrôle territorial dans l'est du Congo depuis décembre, s'emparant des capitales provinciales de Goma et Bukavu.