Dans une déclaration faite par l'Autorité de régulation et de contrôle du marché du ministère des Mines de la RDC, il a été annoncé que les exportations de cobalt ont été suspendues pour 4 mois afin de stabiliser le marché et de réguler l'exploitation minière informelle en particulier.

La déclaration précise que la décision couvre toutes les activités minières, y compris la production industrielle, semi-industrielle, artisanale et à petite échelle, et indique que la situation sera réexaminée dans trois mois et que la décision de suspension sera réévaluée.

La RDC, premier producteur mondial de cobalt, fournit plus de 80 % de l'offre mondiale.

Les activités minières, en particulier dans la province du Katanga à l'est du pays, constituent l'un des secteurs les plus importants de l'économie du pays.

Le cobalt est d'une grande importance en tant que matière première stratégique utilisée dans la production de batteries de véhicules électriques, de smartphones et d'autres appareils électroniques.