Par Emmanuel Onyango

Un portrait du président kényan William Ruto était suspendu au-dessus des hauts dirigeants des Forces de soutien rapide (RSF) soudanaises et de leurs alliés, qui se sont réunis la semaine dernière dans la capitale kényane, Nairobi.

Une charte destinée à établir un gouvernement soudanais parallèle n’a pas été signée lors de l’événement, mais les dirigeants se sont rencontrés quelques jours plus tard à huis clos pour la cérémonie de signature, où ils ont annoncé la création d’un gouvernement de « paix et d’unité ».

Cela a provoqué une vague d’indignation et une crise diplomatique entre le Soudan et le Kenya, le chef du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah Al-Burhan, mettant en garde contre toute tentative d’établir un gouvernement parallèle.

Le soutien apparent du Kenya aux forces paramilitaires et à leurs alliés fragilise son rôle traditionnel de médiateur régional. Des experts estiment que l’initiative kényane est « risquée », car elle semble légitimer les RSF depuis Nairobi.

« Le Kenya doit être conscient des éventuelles répercussions d’un tel acte. Cela peut mener à l’isolement », déclare à TRT Afrika l’ancien diplomate kényan Ngovi Kitau.

La guerre en cours entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide a éclaté en avril 2023, causant la mort de milliers de personnes et le déplacement de millions de civils.

Selon l’ONU, ce conflit a créé la pire crise humanitaire au monde, avec près de 14 millions de personnes – soit environ 30 % de la population – déplacées et des dizaines de milliers de civils tués.

Le ministère soudanais des Affaires étrangères à Khartoum a condamné le Kenya pour avoir accueilli les RSF et leurs alliés, rappelant son ambassadeur à Nairobi pour des « consultations » concernant ce qu'il considère comme une « action hostile contre le Soudan ».

L’armée soudanaise, dirigée par le général Al-Burhan, a déjà annoncé son intention de former un nouveau gouvernement pour gérer les affaires du pays et a exhorté Nairobi à renoncer à une « voie dangereuse » qui menace la paix régionale.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit « profondément préoccupé » par la charte des RSF et leur volonté d’établir un gouvernement parallèle.

« Cette nouvelle escalade du conflit au Soudan accentue la fragmentation du pays et risque d’aggraver encore la crise », a déclaré Guterres.

Le Kenya insiste sur le fait que les réunions des RSF à Nairobi visaient à offrir une plateforme pour des efforts visant à mettre fin à la guerre. Il a mis en avant son historique en matière de promotion du dialogue « sans aucune arrière-pensée », afin de défendre sa récente décision.

« La feuille de route et la direction proposées par les RSF et les groupes civils soudanais à Nairobi sont compatibles avec le rôle du Kenya dans la négociation de la paix », a déclaré le ministre kényan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi.

Il a souligné les précédents efforts de médiation du pays, notamment l’accueil de pourparlers qui ont mis fin à la guerre civile soudanaise et mené à l’indépendance du Soudan du Sud. « Lorsque le Kenya offre cet espace, ce n’est pas avec une arrière-pensée. C’est parce que nous croyons qu’il n’y a pas de solution militaire aux différends politiques », a-t-il ajouté.

Cependant, l’alliance du Kenya avec les forces paramilitaires et leurs alliés suscite des inquiétudes parmi les dirigeants locaux et les organisations militantes, qui craignent qu’elle ne fragmente davantage le Soudan.

Depuis, l’armée soudanaise a pris l’avantage sur le champ de bataille, réalisant des avancées significatives au nord et à l’est, et est sur le point de reprendre l’ensemble de la capitale, Khartoum. Les RSF et leurs alliés contrôlent encore certaines poches de territoire.

Certains experts estiment que la posture du Kenya pourrait encore réduire la confiance de l’armée soudanaise envers le rôle de Nairobi au sein du bloc régional IGAD.

« Le Kenya fait partie de l’initiative de paix de l’IGAD, aux côtés de l’Éthiopie et de l’Ouganda. Le processus a ralenti parce que les forces armées soudanaises (SAF) accusent le Kenya d’être un soutien des FSR. Accueillir les RSF au Kenya donne du crédit aux accusations des SAF », a déclaré l’ambassadeur Kitau.

« Actuellement, les dirigeants africains, à travers l’Union africaine, travaillent à l’intégration du continent. Le Kenya prend la direction opposée », a-t-il ajouté.