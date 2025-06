Le chef du groupe terroriste PKK, Abdullah Ocalan, a appelé à la dissolution de tous les groupes de l'organisation terroriste et à la fin de la campagne de terreur qu'elle mène depuis plus de 40 ans.

Dans une lettre envoyée depuis sa prison, Ocalan a déclaré : "Tous les groupes devraient déposer les armes; et le PKK devrait se dissoudre."

Le chef du groupe terroriste PKK emprisonné, Ocalan, a déclaré dans le communiqué que "l'appel lancé par Devlet Bahceli, ainsi que la volonté exprimée par le président (Recep Tayyip Erdogan), et les réponses positives des autres partis politiques à l'appel connu, ont créé un environnement dans lequel je lance un appel au dépôt des armes, et j'assume la responsabilité historique de cet appel".

"Tous les groupes doivent déposer les armes et le PKK doit se dissoudre."

Efkan Ala, vice-président du parti de la justice et du développement (AK) au pouvoir en Turquie, a pris acte de la déclaration mais a souligné la nécessité d'attendre des actions concrètes.

"Nous examinerons le résultat », a indiqué Ala lorsqu'il a été interrogé sur l'appel d'Ocalan.

Il a ajouté que si le PKK donnait suite à son appel, la Turquie serait "libérée de ses chaînes".

En 40 ans de campagne de terreur, le groupe terroriste PKK - reconnu comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a causé plus de 40 000 morts, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.