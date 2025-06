Le nombre de personnes tuées à Goma et dans ses environs, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a dépassé les 8 500 depuis janvier, lorsque les rebelles du M23 ont intensifié les combats avec les forces gouvernementales et se sont emparés de la ville, selon les autorités.

Le ministre de la Santé, Samuel-Roger Kamba, a déclaré jeudi que plus de 5 700 blessés avaient été recensés.

"Nous avons déjà enterré plus de 8 500 personnes dans la ville de Goma. Nous avons encore une trentaine de corps dans nos morgues", a indiqué Kamba lors d'un point de presse sur la dernière évaluation de la crise humanitaire à Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu.

"Rien qu'au cours des deux derniers jours, nous avons récupéré 23 corps de personnes tuées entre le 23 et le 25 février".

Kamba a ajouté que le gouvernement condamnait également l'enrôlement forcé de jeunes Congolais dans les activités des rebelles, notant que "quatre camions ont jusqu'à présent ramassé des jeunes gens pour les forcer à rejoindre nos ennemis".

1 500 morts de plus

En début de semaine, la Première ministre a déclaré qu'au moins 7 000 personnes avaient été tuées depuis janvier, ce qui représente une augmentation d'au moins 1 500 morts.

Le 27 janvier, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon l'ONU, ont revendiqué la prise de Goma, tandis que le gouvernement basé à Kinshasa a affirmé que des forces rwandaises étaient présentes dans la ville.

Jeudi, deux bombes ont explosé lors d'un rassemblement des rebelles du M23 à Bukavu, une autre ville contrôlée par le groupe armé dans l'est de la RDC, faisant au moins 11 morts et 65 blessés.

Le M23 affirme défendre les intérêts de la minorité congolaise tutsie, qui se dit discriminée en raison de ses liens ethniques avec la communauté tutsie du Rwanda.

