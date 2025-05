"Je félicite tous mes frères et sœurs travailleurs qui transpirent, travaillent dur, et oeuvrent avec dévouement à la croissance de notre pays, au renforcement de notre nation et au progrès de la Turquie, le 1er mai, Journée du travail et de la solidarité", a écrit le président Recep Tayyip Erdogan sur X jeudi.

Il a également transmis ses salutations aux travailleurs de toute la Turquie.

Toujours sur X, le vice-président Cevdet Yilmaz a également salué la Journée du travail et de la solidarité avec ses "sentiments les plus sincères".

"Je tiens à remercier tous nos frères travailleurs et ouvriers qui ont la plus grande part dans le développement, la prospérité et le renforcement de notre pays et qui ont fait grandir la Turquie avec leur travail et leur sueur", a-t-il affirmé.

Le président du Parlement turc, Numan Kurtulmus, a également partagé un message pour marquer cette journée. "Je félicite sincèrement tous mes frères et sœurs travailleurs qui produisent dans tous les domaines de la vie avec leur esprit, leur sueur et leurs connaissances, qui travaillent pour le bien-être de leur famille, de leur pays et d'un monde plus juste le 1er mai, Journée du travail et de la solidarité", a-t-il déclaré.

Il a également exprimé l'espoir que "cette journée significative qui glorifie l'honneur du travail renforcera notre solidarité sociale et nous aidera à marcher ensemble vers un avenir plus fort".