Médecins Sans Frontières (MSF) a rapporté jeudi que des dizaines de milliers de personnes déplacées arrivent depuis plus de six semaines dans la région de Tawila, dans l'État du Darfour-Nord (ouest), alors que les conditions humanitaires se détériorent.

« Dans les environs de Tawila, au nord du #Darfour, des dizaines de milliers de déplacés vivent toujours dans des conditions déplorables, manquant de presque tout », a déclaré MSF dans un communiqué publié sur X, accompagné d’une vidéo.

« La situation des personnes déplacées de Zamzam et d’El-Fasher reste alarmante », a ajouté l’organisation.

« La saison des pluies approche. Elle entravera fortement l’acheminement de l’aide humanitaire dans la région », a encore indiqué MSF, appelant à « une intensification urgente et massive de la réponse (humanitaire) à Tawila ».

Pour rappel, Tawila est située à environ 65 kilomètres à l’ouest d’El-Fasher.

L’armée a « nettoyé » l’État de Khartoum

Dans un développement connexe, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé que 1 946 familles ont été déplacées de la zone de Salha, dans le sud d’Omdurman, à l’ouest de Khartoum, en raison des combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF), entre le 19 et le 28 mai.

L’organisation a précisé que la majorité des familles ont été déplacées vers d’autres quartiers de la ville, tandis que d’autres ont trouvé refuge dans différentes zones de Khartoum.

Le 20 mai, l’armée soudanaise a déclaré avoir « nettoyé » l’État de Khartoum, au centre du pays, de la présence des RSF, après avoir repris le contrôle de Salha, dernier bastion des RSF à Omdurman.

El-Fasher est le théâtre d’intenses combats entre l’armée soudanaise et les RSF depuis mai 2024, malgré les alertes internationales sur les risques de violence dans cette ville, considérée comme un centre humanitaire clé pour les cinq États du Darfour.

Les RSF et l’armée sont engagées dans une lutte de pouvoir brutale depuis avril 2023, qui a fait des milliers de morts et plongé le Soudan dans l’une des pires crises humanitaires au monde.

Selon les chiffres des Nations unies et des sources locales, plus de 20 000 personnes ont été tuées et 15 millions déplacées. Toutefois, des chercheurs basés aux États-Unis estiment que le bilan réel pourrait atteindre jusqu’à 130 000 morts.