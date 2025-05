Le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool mardi soir à Anfield à l’issue de l’épreuve des tirs-au-but (4-1) après une une victoire 1-0 durant les 90 minutes de jeu. Le club français s’était incliné (0-1) à l’aller disputé une semaine plutôt à domicile, au Parc des Princes.

Le PSG a ainsi mis fin au rêve des Reds d’un septième trophée de Ligue des Champions cette année. Pour son rendez-vous de la saison, l'effectif parisien au complet, a arraché son ticket qualificatif pour le prochain tour grâce à un Gianluigi Donnarumma magistral, auteur de deux parades lors de la séance de tirs au but.

A l'aller au Parc des princes, le PSG a été puni sur le fil par les Reds, hyper réalistes (deux tirs, un but).

Impressionnant de force collective, le PSG se devait de tout renverser mardi à Liverpool pour annuler sa défaite à domicile de l'aller (1-0) et se qualifier.

Cette victoire et la qualification obtenue à Anfield, l'antre historique et incandescente des sextuples lauréats de la plus grande compétition européenne de clubs, marquent l'un des plus grands exploits de l'histoire du PSG.

Enrique et le secret de la remontada

Luis Enrique commence à être un habitué des renversements de situations compromises voire désespérées : il est l'homme de la "remontada" barcelonaise de 2017 aux dépens du PSG, quand il entraînait l'équipe catalane (4-0 pour Paris à domicile, déroute 6-1 au retour en Catalogne).

Passé sur le bac d'en face, il avait trouvé l'an passé les leviers psychologiques pour motiver ses joueurs: Paris avait renversé les Catalans en quart de finale (défaite 2-3 face à Barcelone au Parc des Princes, puis victoire 4-1 au retour à Montjuïc).

"Tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que parfois les pires situations étaient aussi les plus intéressantes à gérer", a confié lundi l'Espagnol déterminé à y "faire face sans frein".