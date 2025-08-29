TURQUIE
Gaza : Le Parlement turc appelle à suspendre l'adhésion d'Israël à l'ONU en raison du génocide
Israël a tué environ 63 000 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023. La guerre a dévasté l'enclave, qui fait face à la famine.
La motion appelait également tous les parlements nationaux à rompre leurs liens militaires et commerciaux avec Israël. / AA
29 août 2025

Le Parlement turc a approuvé une motion ferme dénonçant l'occupation élargie de Gaza par Israël et l'accusant de commettre un génocide contre les Palestiniens.

Dans son mémorandum, le Parlement a déclaré : « Nous demandons que l'adhésion d'Israël à l'ONU et à d'autres organismes internationaux soit suspendue jusqu'à ce qu'il mette fin à ses politiques génocidaires. »

La motion a également appelé tous les parlements nationaux à rompre leurs liens militaires et commerciaux avec Israël et à prendre des mesures pour lever l'embargo imposé à la Palestine.

Cette déclaration a été faite à l'issue d'une session extraordinaire du Parlement consacrée à Gaza.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'est adressé aux parlementaires lors de cette session et a présenté un rapport sur la crise humanitaire actuelle à Gaza.

Il a accusé Israël de commettre des crimes à Gaza qu'il a qualifiés de « l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine ».

« Israël commet depuis deux ans un crime de génocide à Gaza, ignorant les valeurs humaines fondamentales sous les yeux du monde », a affirmé Fidan.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
