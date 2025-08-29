Le Parlement turc a approuvé une motion ferme dénonçant l'occupation élargie de Gaza par Israël et l'accusant de commettre un génocide contre les Palestiniens.

Dans son mémorandum, le Parlement a déclaré : « Nous demandons que l'adhésion d'Israël à l'ONU et à d'autres organismes internationaux soit suspendue jusqu'à ce qu'il mette fin à ses politiques génocidaires. »

La motion a également appelé tous les parlements nationaux à rompre leurs liens militaires et commerciaux avec Israël et à prendre des mesures pour lever l'embargo imposé à la Palestine.

Cette déclaration a été faite à l'issue d'une session extraordinaire du Parlement consacrée à Gaza.