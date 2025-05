Par Kudra Maliro

Alors que les rebelles du M23 continuent avec leurs conquêtes dans la partie de la République démocratique du Congo, plusieurs localités, la ville de Goma et la ville de Bukavu, des milliers civils se sont déjà refugiés au Rwanda et au Burundi.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo accuse son voisin (le Rwanda) de soutenir militairement les rebelles M23, majoritairement Tutsis, pour occupés l’est du pays. C’est que le Rwanda a toujours nié.

Au début février, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exhorté les clubs de football Arsenal, Bayern Munich et Paris St Germain à mettre fin à leurs accords de parrainage qui selon lui est ''entachés de sang'' avec ''Visit Rwanda'', suite à l'aggravation de la crise humanitaire dans le pays. Le ministère congolais de la Santé a rapporté que près de 3 000 corps sont entassés dans les morgues des hôpitaux autour de Goma, à la suite de l'offensive des rebelles M23, selon l'ONU.

Kinshasa mène une campagne pour amener ces partenaires à reconsidérer leur collaboration avec Kigali qui est accusé par l’Onu de soutenir la rebellion.

Visit Rwanda est une campagne touristique initiée par Rwanda Development Board, un organisme gouvernemental en charge du développement économique du Rwanda en favorisant la croissance du secteur privé.

''Visit Rwanda'' a commencé à parrainer Arsenal en 2018. Depuis 2018, les Gunners portent un logo « Visit Rwanda » sur leurs manches. Les joueurs du Paris Saint Germain ont suivi en 2019. Les deux parrainages ont été signés pour les montants suivants : 40 M$ sur trois ans pour Arsenal FC, et 8 à 10 M$ par an pour le PSG.

Le Bayern Munich a également signé un partenariat de cinq ans avec le Rwanda pour le développement du football et la promotion du tourisme en 2023.

La RDC a aussi adressé une lettre à la Formule 1, l’exhortant à mettre fin aux négociations avec le Rwanda concernant un Grand Prix à Kigali, suite à l’occupation de vastes étendues de la partie Est de la RDC par des troupes rwandaises

La lettre du Gouvernement congolais écrit au Président Directeur General de la F1, Stefano Domenicali, pour l’exhorter à "mettre fin aux discussions avec le régime autocratique et expansionniste de Kigali" qui a causé le déplacement de plus de 700.000 personnes depuis le début de l’année 2025.

Kigali a toujours nié ces allégations.

Le Rwanda affirme qu'il se défend et accuse l'armée congolaise de s'allier aux milices hutues dont certaines sont impliquées dans le génocide anti-tutsi de 1994.

Contacté par TRT Afrika, la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo affirme que l’instabilité en RDC est due à l’échec de son gouvernement à répondre aux revendications de ses propres citoyens, dont les droits ont été violés et qui sont victimes de violences ethniques systématiques perpétrées par les FDLR (milice proche des hutus).

"Les FDLR sont un groupe armé sanctionné par l’ONU et désigné comme organisation terroriste par les États-Unis. Ils ont été fondés par les auteurs du Génocide contre les Tutsis de 1994 et ont juré de retourner au Rwanda pour "terminer le travail" qu’ils n’ont pas réussi à accomplir en 1994. Le Rwanda ne permettra jamais que cela se produise".

Le Congo nie également ces faits et accuse le Rwanda d'utiliser le M23 pour piller les minerais précieux du territoire congolais.

"Les RDF (armée rwandaise) ont ignoré un cessez-le-feu que j’avais convenu avec mon homologue rwandais et ont plutôt bombardé des maisons et des hôpitaux à Goma, entrainant environ 3.000 décès selon les Nations Unies", ajoute Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolais des Affaires étrangères dans une lettre adressée au PDG de la Formule 1.

Yolande Makolo poursuit que si le gouvernement congolais était réellement sérieux quant à la paix pour son peuple et la stabilité de la région, il démantèlerait les FDLR, protégeant ainsi sa population et supprimant la menace pesant sur le Rwanda.

En décembre 2024, le président rwandais Paul Kagame avait annoncé que le Rwanda se porterait candidat à l'organisation d'une course de Formule 1 dans sa capitale Kigali.

Pour Kagame, accueillir Formule 1 est "une stratégie plus large du pays visant à utiliser le sport pour renforcer la croissance économique, le tourisme et la visibilité mondiale".

Le pays de mille collines pouvait être le premier Etat Africain à accueillir un Grand Prix de F1 sur le continent depuis 1993.

La lettre du gouvernement congolais a également soulevé des questions sur la provenance des fonds que le Rwanda disponibilise pour accueillir le Grand Prix, après que l’ONU a confirmé que le Rwanda a volé des minerais à travers des activités illicites dans les zones occupées du Nord-Kivu, à l’est de la RDC.

"La RDC estime que le pillage de ces minerais de sang par le Rwanda représente un apport de 1 milliard de dollars US à son économie chaque année", selon les Nations Unies.

Pour sa part, la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo explique à TRT Afrika que les partenariats sportifs du Rwanda et la campagne "Visit Rwanda" apportent tant de joie aux Rwandais, en plus de créer des emplois, d’attirer plus de touristes et de générer des revenus.

"Il est temps que le peuple congolais ait aussi la possibilité d’en bénéficier, mais cela ne pourra devenir une réalité que lorsque le gouvernement de la RDC cessera d’investir dans la persécution d’une partie de sa population et dans l’attaque contre le Rwanda, et se concentrera plutôt sur la fourniture de services et le progrès pour son propre peuple", dit Makolo.

"Ces allégations sont une tentative flagrante de détourner l’attention de ceux qui sont réellement responsables de cette crise – à savoir le gouvernement congolais lui-même", conclut le gouvernement congolais.