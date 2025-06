Cristiano Ronaldo, la légende portugaise de 39 ans, serait en discussion pour étendre son contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2026, prolongeant ainsi son séjour en Arabie saoudite au-delà de l’échéance actuelle fixée à 2025, selon plusieurs sources médiatiques sportives.

Arrivé en janvier 2023, Ronaldo a marqué un tournant dans le développement du championnat saoudien. Depuis son arrivée, la Saudi Pro League a attiré de nombreuses stars internationales, renforçant considérablement son attractivité.

Auteur de plus de 60 buts en moins de deux saisons avec Al-Nassr, le quintuple Ballon d’Or reste l’un des joueurs les plus influents du championnat.

Cette possible prolongation s’inscrirait dans la volonté du club de continuer à bâtir autour de son icône. En dépit de l’âge avancé du joueur, ses performances restent solides, et son impact marketing et médiatique est jugé inestimable par les dirigeants du club.

Ronaldo aurait également exprimé son attachement à l’Arabie saoudite, soulignant la qualité de vie, la ferveur des supporters et l’ambition croissante du football local.

S’il prolonge, Ronaldo pourrait également viser une participation avec le Portugal à la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique — un dernier défi pour une carrière déjà légendaire.