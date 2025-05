"Tout comme Jérusalem-Est et la Cisjordanie, Gaza appartient aux Palestiniens. Si Dieu le veut, nos frères et sœurs de Gaza continueront à vivre pour toujours sur la terre où ils sont nés", a déclaré Erdogan à l'issue d'un conseil des ministres qui s'est tenu lundi à Ankara, la capitale.

Dénonçant les atrocités commises par Israël à Gaza, Erdogan a souligné que rien ne pouvait être accompli à Gaza si Israël continuait à faire couler le sang et à couper l'aide alimentaire et médicale.

“Il faut maintenant reconnaître qu'il est impossible d'atteindre un objectif à Gaza en versant plus de sang, en tuant plus d'enfants et en laissant les gens affamés, assoiffés et sans médicaments”, a-t-il ajouté.

La brutalité d'Israël

Depuis le 2 mars, Israël a fermé les points de passage de Gaza à l'aide alimentaire, médicale et humanitaire, aggravant ainsi la catastrophe humanitaire, selon les rapports gouvernementaux, les rapports sur les droits de l'homme et les rapports internationaux.

Depuis octobre 2023, plus de 52 200 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, ont été tués à Gaza lors d'un assaut israélien brutal, la plupart d'entre eux étant des femmes et des enfants.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour la guerre qu'il a menée contre l'enclave.