Les forces armées béninoises ont subi de lourdes pertes lors d'une attaque contre l'une de leurs positions les mieux équipées dans le nord du pays, où les troupes tentent d'endiguer les assauts transfrontaliers des terroristes, a déclaré jeudi le chef d'état-major de la garde nationale.

Le colonel Faizou Gomina n'a pas communiqué de bilan ni de détails sur le lieu de l'attaque de mercredi, mais le principal parti d'opposition, Les Démocrates, a indiqué qu'elle avait eu lieu dans le département de l'Alibori, qui partage une frontière avec le Niger et le Burkina Faso.

"Nous avons reçu un coup très dur", a affirmé le colonel Gomina dans un communiqué

"La position attaquée hier était l'une des plus fortes et des plus militarisées", a-t-il expliqué. "Réveillez-vous, officiers et chefs de section. Nous avons des batailles à gagner".

Des médias africains et français ont rapporté que vingt-huit militaires ont été tués dans cette attaque perpétrée par des présumées terroristes dans le nord du Bénin près de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso.

L’attaque a eu lieu mercredi au niveau du triple point, le nom donné à la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, rapporte le Monde citant une source sécuritaire locale.

"Nous poursuivons le ratissage. Pour le moment, quarante assaillants ont été neutralisés", a ajouté la même source.

En décembre, trois soldats béninois ont été tués et quatre autres blessés dans une attaque dans le nord-est du Bénin. En juin, sept soldats béninois avaient été tués dans une attaque dans le parc national de la Pendjari situé à la frontière du Burkina Faso, rappelle le même média.