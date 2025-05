Après quatre semaines de jeûne, de prières et de réflexion spirituelle, la communauté musulmane locale s’est rassemblée en grand nombre au stade de l’Unité pour une prière collective marquant la fin du mois du jeûne.

Dès les premières heures de la matinée, des centaines de fidèles, hommes, femmes et enfants, ont convergé vers ce lieu emblématique de la ville, situé dans la province du Nord-Kivu. Vêtus de leurs plus beaux habits, souvent neufs, symbole de renouveau et de célébration, les participants ont pris part à une messe commune empreinte de ferveur et de solidarité.

Pour beaucoup, cette journée ne se limite pas à la fin du jeûne. Elle représente aussi un moment de retrouvailles familiales et communautaires.

Après la prière, les fidèles se sont dispersés pour partager des repas festifs, souvent composés de plats traditionnels comme le riz et des douceurs sucrées, dans un esprit de générosité et de partage avec les plus démunis, un événement essentiel du ramadan.

Cette célébration intervient dans un contexte régional complexe. Goma, occupée par les rebelles du M23, reste une ville marquée par l’instabilité et une crise humanitaire alarmante. Malgré cela, la forte mobilisation des musulmans, ce dimanche, témoigne de leur résilience et de leur volonté de préserver leurs traditions spirituelles, même dans l’adversité.

Cette journée au stade de l’Unité restera dans les mémoires comme un symbole d’unité et d’espoir pour la communauté musulmane de Goma, dans une région en quête de paix durable.

