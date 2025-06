Une échelle de notation biaisée, allant de A à C, étouffe les rêves de développement de l'Afrique.

Émergeant des cendres de l’ère coloniale, où les ressources ont été pillées, les économies africaines naissantes peinent encore à stabiliser leur situation dans une tempête marquée par le changement climatique et des systèmes de gouvernance fragiles.

Les agences mondiales de notation de crédit comme S&P, Moody's et Fitch tiennent compte de ces conditions pour attribuer des notes défavorables aux pays déjà en difficulté, ce que les économistes qualifient sans détour de « statut spéculatif ».

Alors que le continent repose sur un potentiel immense encore inexploité, les économies africaines recevant de mauvaises notations de crédit se retrouvent dans une sorte de purgatoire financier où les coûts d'emprunt grimpent en flèche et où les flux d'investissements se tarissent.

« Seuls 33 des 54 pays africains sont actuellement notés. Malheureusement, seuls deux d'entre eux sont classés comme ayant une qualité d'investissement », explique Raymond Gilpin, économiste en chef du PNUD, à TRT Afrika.

L'île Maurice, dans l'océan Indien, et le Botswana sont les deux seuls pays ayant obtenu des notations favorables, ce qui rassure les investisseurs sur leur capacité à rembourser leurs dettes. Par conséquent, leurs coûts d'emprunt sont nettement inférieurs et ils bénéficient de flux d'investissements relativement plus élevés.

La note la plus élevée, AAA, garantit les investissements les plus importants à moindre coût. Une note de B- est considérée comme une qualité moyenne inférieure.

« Tout ce qui est en dessous est considéré comme non-investissable ou spéculatif », précise Gilpin, en soulignant que 31 pays africains se trouvent dans cette catégorie.

Coût de l'emprunt

Au cours des trois dernières années, le taux d'intérêt moyen sur les prêts en Afrique a été d'environ 10 %. Pour mettre cela en perspective, celui de l'Allemagne est de 0,75 %.

« Nous voyons ces écarts non seulement comme problématiques, mais aussi comme des obstacles aux ressources dont l'Afrique a besoin pour investir dans des domaines tels que la transition verte, la sécurité énergétique et les infrastructures qui connectent les pays physiquement et numériquement. Ce sont des éléments essentiels pour que le continent réalise son potentiel », fait savoir Gilpin.

Alors, que se passe-t-il pour les 19 autres pays du continent qui ne sont pas encore notés ?

Les tendances économiques suggèrent que les investisseurs ne considèrent même pas l'idée de parier sur des pays non notés.

« Nous avons une image d'un continent qui est principalement de qualité ‘non-investissable’ », affirme Gilpin à TRT Afrika.

S&P, Moody’s et Fitch ont été accusés de partialité, ce que les économistes attribuent à des méthodologies biaisées découlant de leur présence limitée sur le continent.

« Au PNUD, il y a deux ans, nous avons réalisé un rapport qui mettait en lumière une certaine subjectivité inhérente à la méthodologie. Selon nos estimations, cela a coûté 74 milliards de dollars à 19 pays africains », affirme Gilpin.

« C'est beaucoup plus que ce que le continent reçoit en aide au développement en une année. »

Gilpin explique que la plupart des biais qui influencent les décisions des agences de notation de crédit sont liés à des lacunes dans les données.

« Le processus de notation de crédit est nouveau pour la plupart des pays africains, donc ils ne savent pas vraiment comment raconter leur histoire, et beaucoup de données ne sont pas aussi actualisées que nous le souhaiterions », dit-il.

Avec des informations suffisantes qui racontent une histoire tournée vers l'avenir, le continent pourrait afficher un visage plus favorable aux investissements sur le marché.

« L'Union africaine a exprimé haut et fort son besoin de s'attaquer à ce problème. La présidence du G20 de l'Afrique du Sud donne également la priorité à cette discussion. Le continent a le moins besoin de drapeaux rouges, car pour la prochaine étape de son développement, nous avons besoin de montants massifs d'investissements », déclare Gilpin à TRT Afrika.

« Le déficit est d'environ 200 à 300 milliards de dollars par an. »

Tant que l'Afrique ne recevra pas de notations favorables, le coût du crédit continuera d'augmenter et les flux d'investissements diminueront, provoquant une stagnation supplémentaire dans la quête de développement.

Comme le souligne un rapport soutenu par le Vatican, « La finance mondiale devrait servir les populations et la planète, et non punir les pauvres pour protéger les profits. »