Le World Happiness Report 2025, dont la publication coïncide avec la Journée internationale du bonheur des Nations unies (20 mars), vise à révéler un récit "fascinant" du bien-être à travers le monde, selon ses éditeurs.

L'île Maurice est devenue la nation la plus heureuse d'Afrique, détrônant la Libye, qui occupait la première place sur le continent l'année dernière.

L'étude soutenue par les Nations unies révèle que l'île Maurice est suivie par la Libye, l'Algérie et l'Afrique du Sud, le Mozambique complétant le classement des cinq pays les plus heureux du continent.

Selon les chercheurs, le rapport 2025 montre l'impact de la bienveillance et du partage comme mesure du bonheur et de la satisfaction et s'appuie sur des données provenant de plus de 140 pays.

Les dix premiers pays africains

"Les pays sont classés en fonction de leur bonheur sur la base de leur évaluation moyenne de la vie au cours des trois années précédentes, en l'occurrence de 2022 à 2024", explique le rapport.

Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo, la Guinée et la Namibie se classent de la sixième à la dixième place des dix pays les plus heureux d'Afrique.

Les chercheurs ont demandé aux participants d'évaluer leur vie dans son ensemble, en accordant une attention particulière à des facteurs tels que le PIB par habitant, le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et la perception de la corruption.

Selon les chercheurs, le résultat a révélé une tendance générale encourageante : une augmentation de la gentillesse et de la générosité.

Plus de gentillesse

"Par exemple, lorsque les chercheurs ont déposé des portefeuilles dans la rue, la proportion de portefeuilles retournés était beaucoup plus élevée que ce à quoi les gens s'attendaient. C'est extrêmement encourageant", indique le rapport.

Cette évolution positive est particulièrement significative lorsqu'elle est mise en contraste avec l'accent mis par le rapport sur les "morts de désespoir", soulignant l'importance de lutter contre le désespoir et de promouvoir le bien-être mental.

Le contraire du bonheur est le désespoir, qui peut conduire à la mort par suicide ou par abus de substances, également connu sous le nom de « décès par désespoir ». Heureusement, ce type de décès est en baisse dans la majorité des pays", explique le rapport.

Toutefois, l’étude révèle des changements de situation, plusieurs puissances économiques africaines ayant reculé dans le classement.

Les derniers pays africains

Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, est passé de la 11e place qu'il occupait l'année dernière à la 19e, derrière des pays comme le Gabon (11e) et la Côte d'Ivoire (12e). Le Kenya est également passé de la 20e place qu'il occupait l'année dernière à la 25e dans le rapport 2025.

De nombreux pays africains sont aux prises avec une crise du coût de la vie qui a déclenché des manifestations et des tensions politiques ayant dégénéré en véritables conflits dans certaines régions.

En bas de la liste (par ordre croissant) figurent la Sierra Leone (146), le Malawi (144), le Zimbabwe (143), le Botswana (142) et la République démocratique du Congo (141), déchirée par les conflits.

Le Soudan, en proie à une guerre civile depuis avril 2023, n'a pas été évalué sur la liste.

Perspectives mondiales

Le World Happiness Report 2025 contient également un classement des pays les plus heureux du monde.

Pour la huitième année consécutive, la Finlande arrive en tête du classement des pays les plus heureux, ses citoyens ayant obtenu une note moyenne de 7,736 (sur 10) lorsqu'on leur a demandé d'évaluer leur vie.

Le Costa Rica (6e) et le Mexique (10e) entrent tous deux dans le top 10 pour la première fois, tandis que la poursuite des tendances à la hausse pour des pays tels que la Lituanie (16e), la Slovénie (19e) et la République tchèque (20e) souligne la convergence des niveaux de bonheur entre l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest.

Les États-Unis (24e) tombent à leur position la plus basse jamais enregistrée, le Royaume-Uni (23e) faisant état de son évaluation moyenne de la vie la plus faible depuis le rapport de 2017.

