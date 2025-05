La Turquie a la capacité, le pouvoir et "surtout, la détermination" d'éliminer "à la source" toutes les menaces à son existence, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, faisant référence à l'organisation terroriste PKK/YPG.

Le ministre turc a souligné que la fin est désormais proche pour le groupe terroriste PKK/YPG et ses affiliés en Syrie.

"Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Nous ne pouvons pas vivre avec une telle menace (de la part du PKK/YPG). Soit quelqu'un d'autre agira, soit nous le ferons", a-t-il indiqué, lors d’une conférence de presse organisée à Istanbul.

Fidan a affirmé que l’élimination du terrorisme en Syrie serait l'une des priorités majeures en 2025 de la Turquie qui a toujours été la cible principale de toutes les organisations terroristes opérant dans la région.

"Naturellement, notre pays mène également la lutte la plus efficace contre le terrorisme.", a-t-il ajouté.

Fidan a exhorté les pays qui "adoptent une attitude partiale" dans la lutte contre le terrorisme à tirer une leçon des récentes attaques terroristes.

Concernant les remarques de la France lors de la visite du secrétaire d'Etat américain à Paris, Fidan a déclaré que la Turquie ignorait les pays qui tentent de promouvoir leurs propres intérêts en Syrie en utilisant la puissance américaine.

"Nous ne prêtons guère attention aux pays (comme la France) qui cherchent à servir leurs propres intérêts en Syrie en s’appuyant sur le pouvoir des États-Unis et en se cachant derrière ce pays". a-t-il martelé.

"La France devrait rapatrier ses citoyens impliqués dans des actes de terrorisme en Syrie et les traduire en justice devant ses tribunaux", a-t-il ajouté.

Relations avec les pays voisins et régionaux

Le ministre turc a souligné la nécessité d'une paix durable, de solidarité et de coopération "plus que jamais" dans cette région “fatiguée des guerres et des conflits”, ajoutant que "l'esprit du temps" a rendu la solidarité, le développement et la coopération nécessaires.

Il a de même noté que la Turquie était devenue "un acteur international actif et respecté" à la faveur de ses actions visant la construction de partenariats solides avec ses voisins, le renforcement des alliances avec de nombreux pays de la région et une diplomatie intense et proactive.

Il a également indiqué que malgré toutes les attaques, les provocations et les obstacles, Ankara a défendu la justice, l'humanité et les droits à travers sa politique syrienne, qu'elle a poursuivie avec une patience stratégique depuis 2011.

"En tant que personne ayant travaillé intensivement sur la Syrie au cours des 13 dernières années, ce résultat nous réjouit tous. Je peux dire que notre histoire concernant la Syrie ne fait que commencer. Le peuple syrien est aujourd'hui confronté à des défis majeurs, notamment en ce qui concerne la reconstruction du pays", a-t-il expliqué.

Après la chute du régime Assad en Syrie, la Turquie a rapidement commencé à soutenir les efforts de reconstruction et de développement du pays, comme l'ouverture de l'ambassade turque à Damas en une semaine, a déclaré Fidan, ajoutant que les éléments qui forment "l'axe principal" de la politique syrienne d'Ankara restent aujourd'hui "la principale prescription pour la stabilisation" du pays.

"À cette occasion, j'aimerais rappeler que l'axe principal de la politique étrangère de la Turquie est la paix, la coopération, la solidarité et la prospérité. La Turquie n'a pas d'ambitions territoriales dans quelque pays que ce soit et n'a pas non plus d'intentions cachées", a-t-il ajouté, exhortant les pays de la région et les pays voisins à orienter leur politique dans cette même direction.

Le chef de la diplomatie a appelé les pays de la région à construire une culture de coopération et de développement dans la région, "plutôt que des politiques de pression et de renforcement" et a exprimé l'espoir qu'à l'avenir, le processus de transition en Syrie soit mené à bien selon une approche globale fondée sur la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité de la Syrie.

Les principes de la politique étrangère d'Ankara ne sont pas seulement axés sur la lutte contre le terrorisme, mais comprennent également le soutien aux pays qui luttent contre le terrorisme, a fait remarquer le ministre qui a argué que la Turquie considère la sécurité et la stabilité de l'Irak comme inséparables des siennes.

Fidan a également réitéré que les relations avec la Grèce étaient sur une lancée positive, notant qu'en 2025, les deux pays continueront à maintenir un dialogue de haut niveau par le biais de visites mutuelles.

"Nos différends avec la Grèce sont traités dans le cadre de mécanismes de dialogue bilatéral qui fonctionnent bien. Agir dans un esprit de bon voisinage est bénéfique pour les deux pays et la région", a-t-il conclu.