La présidence sud-africaine a exprimé « une grande inquiétude » concernant l'implication des États-Unis dans le conflit Israël-Iran dimanche, à la suite des frappes aériennes américaines sur trois installations nucléaires iraniennes.

La « plus sincère espérance » de l'Afrique du Sud est que le président américain Donald Trump utilise son influence et celle de son gouvernement pour « inciter les parties à privilégier la voie du dialogue afin de résoudre leurs différends », selon un communiqué publié par la présidence.

L'Afrique du Sud a exhorté les trois pays à laisser à l'ONU « l'opportunité et l'espace nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans la résolution pacifique » des problèmes en question, tels que l'inspection et la vérification des activités d'enrichissement d'uranium de l'Iran et de ses capacités nucléaires globales.

Cette déclaration intervient après que les États-Unis ont lancé des frappes sur des sites nucléaires iraniens, y compris l'installation de Fordow, en utilisant des bombes anti-bunker et des missiles de croisière.

Sites nucléaires visés

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que les forces américaines avaient mené des frappes aériennes « très réussies » sur trois sites nucléaires iraniens, dans un contexte de craintes croissantes d'un conflit plus large dans la région.

Les États-Unis ont ciblé les sites nucléaires iraniens avec six bombes anti-bunker larguées sur l'installation de Fordo par des bombardiers furtifs B-2, ainsi que des dizaines de frappes de missiles de croisière lancés depuis des sous-marins sur les installations de Natanz et d'Ispahan.

Ces attaques marquent une nouvelle escalade dans une offensive militaire israélienne soutenue par les États-Unis contre l'Iran depuis le 13 juin, ce qui a poussé Téhéran à lancer des attaques de représailles contre Israël.

Les autorités israéliennes ont indiqué qu'au moins 25 personnes avaient été tuées et des centaines blessées depuis dans des attaques de missiles iraniens.

Pendant ce temps, en Iran, 430 personnes ont été tuées et plus de 3 500 blessées dans l'assaut israélien, selon le ministère iranien de la Santé.