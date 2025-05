Par Millicent Akeyo et Sylvia Chebet

L'Afrique du Sud se hérisse contre ce qu'elle perçoit comme une intimidation de la part des États-Unis après que le président Donald Trump a rouvert une vieille blessure en remettant en question la nouvelle loi sur l'expropriation des terres du pays.

"Des choses terribles se produisent en Afrique du Sud", a récemment déclaré Trump. "Ils prennent des terres, ils confisquent des terres, et en fait ils font des choses qui sont peut-être bien pires que cela".

L'Afrique du Sud a vivement réagi à cette déclaration. "Nous ne nous laisserons pas intimider", a déclaré le président Cyril Ramaphosa.

Le porte-parole de la présidence, Vincent Magwenya, a précisé que l'Afrique du Sud n'avait pas de législation raciste en matière de propriété.

"Toutes nos lois s'inspirent de notre Constitution", a-t-il ajouté, insistant sur le fait que la loi sur l'expropriation des terres visait à remédier aux disparités raciales historiques plutôt qu'à être utilisée comme un instrument de confiscation.

Une erreur historique

La propriété foncière en Afrique du Sud porte le poids de plusieurs générations de souffrance.

En 1913, les dirigeants coloniaux britanniques ont interdit aux Noirs d'Afrique du Sud de posséder ou de louer des terres dans le cadre de leurs politiques systématiques de dépossession et de ségrégation.

Comme l'explique l'avocat Tembeka Ngcukaitobi, "l'apartheid n'était pas seulement un système politique, c'était aussi un système économique, et il a créé une économie à part entière en excluant les Noirs de toute participation".

Les statistiques illustrent cette douloureuse réalité. Les fermiers blancs, qui ne représentent que 8 % des 63 millions d'habitants de l'Afrique du Sud, possèdent environ trois quarts des terres du pays.

Cette situation n'a guère évolué depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994.

En janvier dernier, le président Ramaphosa a signé la nouvelle loi sur l'expropriation des terres, qui autorise le gouvernement à s'approprier des terres privées - y compris sans compensation monétaire - si l'exercice est considéré comme "juste et équitable et dans l'intérêt public".

L'universitaire et stratège Ongema Mtimka estime que Trump a raté sa cible de loin lorsqu'il s'en est pris à l'Afrique du Sud. Il estime qu'il ne s'agit que d'un jeu politique.

"Il est très clair que Trump joue la carte de la diplomatie coercitive, que les États-Unis ont jouée tout au long de l'histoire lorsqu'il s'agit de gouvernements qui ne recopient pas leurs offres sur le front de la politique étrangère", déclare-t-il à TRT Afrika.

"Nous savons effectivement que l'Afrique du Sud a fait des choix de politique étrangère qui n'étaient pas favorisés par les États-Unis ces dernières années, à commencer par la guerre Russie-Ukraine, la poursuite d'Israël devant la Cour internationale de justice, ainsi que son implication dans les BRICS. Tous ces éléments sont considérés par l'administration Trump comme des alliances intolérables".

Une législation controversée

Bien que la nouvelle loi soit conçue pour servir un objectif spécifique, les avis sont partagés en Afrique du Sud quant à l'intention et à l'exécution du gouvernement.

Kallie Kriel, leader de l'ONG AfriForum qui s'exprime principalement au nom des Afrikaners, estime que les actions de Trump étaient prévisibles suite à la promulgation de la nouvelle politique foncière.

"Il n'est pas nécessaire d'être économiste pour savoir que si l'on porte atteinte aux droits de propriété, cela fera fuir les investisseurs. Cela créera des ennemis dans les pays qui sont très attachés à l'économie de marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le président Ramaphosa a signé la loi sur l'expropriation", annonce-t-il.

Le chef de l'opposition sud-africaine, John Hlophe, du parti MK, accuse AfriForum de nuire aux intérêts du pays en diffusant de fausses informations à l'étranger.

"Une trahison a été commise... ils complotent contre notre gouvernement", déclare-t-il.

"Tout d'abord, ils ont menti en disant que leurs fermes avaient été confisquées... qu'il y avait eu des meurtres et que leurs terres avaient été confisquées, ce qui n'est pas vrai. Donc, sur la base de ces mensonges et de ces déclarations frauduleuses, Trump a pris un décret contre l'Afrique du Sud".

Rhétorique de l'asile

En plus de menacer de suspendre l'aide à l'Afrique du Sud, l'administration Trump propose d'accorder le statut de réfugié aux Sud-Africains blancs aux États-Unis.

La réponse des groupes représentant la minorité blanche sud-africaine a été :"Non, Merci".

Le mouvement Orania, qui défend le droit à l'autodétermination des Afrikaners, considère que la posture américaine sur la question est inutilement condescendante.

"Notre réaction est très claire", dit-il à TRT Afrika.

"Nous pensons que les Afrikaners sont des indigènes de l'Afrique ; nous appartenons à l'Afrique. Nous ne voulons pas être un groupe minoritaire protégé ou être des réfugiés dans le pays de quelqu'un d'autre".

Kriel, de l'AfriForum, rejette l'idée d'un statut de réfugié aux États-Unis pour les Sud-Africains blancs.

"Nous ne voulons pas aller vivre ailleurs. Nous n'allons pas demander à nos enfants d'aller vivre dans un autre pays. Le fait est que nos ancêtres ont travaillé dur pour s'assurer que nous, en tant que peuple, formions la pointe sud de l'Afrique. Nous n'allons pas leur manquer de respect".

Des répercussions ailleurs

Si la critique sévère de Trump à l'égard de l'Afrique du Sud a attiré l'attention du monde entier, le processus de réforme agraire est suivi de près par d'autres nations aux prises avec des inégalités historiques similaires.

Le gouvernement souligne que la nouvelle loi est alignée sur les normes mondiales en matière de droits de propriété, tout en répondant aux défis locaux uniques.

"Nous parlerons d'une seule voix pour défendre nos intérêts nationaux, notre souveraineté et notre démocratie constitutionnelle. En restant fidèles à nos valeurs, en exploitant nos forces et nos atouts uniques, et en forgeant un objectif commun, nous pouvons tourner ces circonstances difficiles à notre avantage", a indiqué le président Ramaphosa dans sa déclaration officielle.

Certains diront que les critiques de Trump pourraient faire ce que des années de travail de réconciliation n'ont pas réussi à faire : unir les Sud-Africains pour protéger leurs intérêts nationaux communs.

Alors que l'Afrique du Sud s'efforce de résoudre ce mélange d'anciennes afflictions et de nouvelles politiques, le monde entier attend de voir si le fait de régler la question de la propriété foncière peut guérir le passé sans créer de nouvelles blessures.