Par Millicent Akeyo

Imaginez la situation. Vous êtes au bord des grandes plaines tanzaniennes et vous contemplez la silhouette imposante du Kilimandjaro et ses pentes enneigées invitantes.

Si la nourriture est votre aventure, imaginez une bouchée de riz jollof débordant des saveurs du Nigeria.

Peut-être serez-vous tenté par un saut en parachute au-dessus des légendaires pyramides de Gizeh, en Égypte, alors qu'un panorama de merveilles antiques s'offre à vous.

Pour de nombreux Africains passionnés de voyages, une telle liste resterait probablement un rêve inaccessible, en raison de la complexité du processus d'obtention d'un visa leur permettant d'explorer leur propre continent.

L'ironie de la situation est flagrante. Alors que les Africains sont confrontés à un labyrinthe de formalités administratives, de frais et d'attentes interminables pour l'obtention d'un visa, de nombreux voyageurs en provenance de l'extérieur du continent franchissent aisément les formalités d'immigration, leurs puissants passeports leur permettant d'accéder sans visa.

Cette disparité met en évidence un problème plus large concernant la liberté de circulation en Afrique, un continent limité par des frontières invisibles datant de l'ère coloniale.

Formalités diplomatiques

En 2013, l'Union africaine a défini une vision dans son plan quinquennal : un continent sans visa permettant à ses 1,3 milliard d'habitants de circuler librement d'ici à 2018.

Si l'échéance était ambitieuse, les efforts déployés pour la concrétiser ont probablement été décevants. Seule une poignée de pays - le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin - ont à ce jour ouvert leurs portes à leurs compatriotes africains sans restriction de visa.

"Il ne sera plus nécessaire pour quiconque venant de n'importe quel coin du globe de porter le fardeau d'une demande de visa pour venir au Kenya. Bienvenue chez vous", a déclaré le président kényan William Ruto lors des célébrations du Jamhuri Day en décembre 2023.

Le président rwandais Paul Kagame a fait écho à son homologue kenyan lors du sommet Biashara Afrika qui s'est tenu à Kigali en octobre dernier, en appelant à l'ouverture des frontières pour favoriser l'intégration et la coopération.

"Pourquoi les habitants d'un pays ne pourraient-ils pas franchir librement la frontière pour se rendre dans un autre pays sur l'ensemble du continent ? Quel est le problème ? En fin de compte, nous sommes d'accord pour dire que nous sommes frères et sœurs et que nous sommes les mêmes personnes avec les mêmes besoins", a-t-il expliqué.

Origine des barrières

La revendication d'une Afrique sans visa pour les habitants du continent remonte à la conférence de Berlin de 1884-1885, lorsque les puissances coloniales ont découpé l'Afrique en traçant des frontières arbitraires qui ont souvent divisé les communautés et les familles.

Près d'un siècle et demi plus tard, ces frontières sont gardées avec plus de zèle que jamais par les gouvernements africains.

Les analystes estiment que jusqu'à ce que les pays africains démantèlent les frontières coloniales pour assurer la libre circulation des personnes.

Une porte ouverte sur les avantages

Selon les experts, le démantèlement de ces frontières coloniales n'est pas seulement bénéfique : il est essentiel pour une économie florissante et sans frontières, où l'argent, le talent et les idées peuvent circuler librement.

"Les restrictions en matière de visas entre nous jouent contre nous", a indiqué Ruto en annonçant la décision du Kenya d'instaurer un régime d'exemption de visa pour les Africains.

"Lorsque les gens ne peuvent pas voyager, les hommes d'affaires ne peuvent pas voyager, les entrepreneurs ne peuvent pas voyager, nous devenons tous des perdants nets".

L’annonce faite par le Kenya en 2024 a provoqué une explosion du tourisme, avec un nombre de visiteurs et des revenus en hausse.

L'Institut de recherche sur le tourisme du Kenya indique que les recettes touristiques ont augmenté de 80 milliards de shillings kenyans (620 millions de dollars américains) pour atteindre 450 milliards de shillings kenyans (3,4 milliards de dollars).

Le pays d'Afrique de l'Est vise à attirer cinq millions de touristes d'ici 2027, contre 2,4 millions en 2024, un objectif qui nécessite l'amélioration des infrastructures et la rationalisation des procédures d'entrée.

Si une Afrique sans visa promet l'unité et la prospérité économique, des défis subsistent.

Certaines économies pourraient être confrontées à une migration inégale, les travailleurs se dirigeant vers des marchés plus robustes.

Toutefois, les experts affirment que la vision d'une Afrique sans visa est un objectif qui mérite d'être poursuivi grâce à des négociations soutenues et à une planification stratégique.

