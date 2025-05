La Turquie a réaffirmé son appel en faveur du soutien au processus de normalisation en cours entre Ankara et Erevan, selon un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.

Le ministère a publié une déclaration rejetant “catégoriquement” les affirmations concernant les événements de 1915, qu’il considère comme contraires aux faits historiques et au droit international.

Le communiqué qualifie ces déclarations provenant de certains pays de tentatives “visant clairement à exploiter les douleurs du passé à des fins politiques”, les qualifiant de “nulles et non avenues”. Il rappelle également qu’Ankara a toujours soutenu la paix mondiale, le dialogue, la compréhension mutuelle et la prospérité commune dans la région.

“Dans cette optique, la Turquie a ouvert ses archives et proposé la création d’une Commission historique conjointe pour un examen juste et scientifique des événements de 1915”, ajoute le texte.

Enfin, le ministère met en garde contre toute initiative susceptible d’encourager “certains cercles radicaux à raviver l’animosité historique”.