La plateforme de médias sociaux X a subi une panne de deux heures samedi, poussant son propriétaire Elon Musk à déclarer qu'il devait consacrer plus de temps à ses entreprises.

Cette déclaration fait écho à des commentaires qu'il avait faits plus tôt ce mois-ci, suggérant qu'il réduirait son rôle dans l'administration du président américain Donald Trump.

L'homme le plus riche du monde jongle avec de nombreuses responsabilités en tant que propriétaire et PDG de X, de xAI (développeur du chatbot Grok alimenté par l'IA), du fabricant de voitures électriques Tesla et du constructeur de fusées SpaceX — sans oublier ses efforts polarisants récents pour aider Trump à réduire la taille du gouvernement fédéral américain.

Alors que les critiques envers ces réductions augmentaient et que les actions de Tesla chutaient, Musk a commencé à se retirer de son rôle gouvernemental, confirmant la semaine dernière qu'il ne consacrait plus qu'un ou deux jours par semaine au "Département de l'Efficacité Gouvernementale".

Cependant, l'homme qui a contribué à hauteur de plus de 235 millions de dollars à la campagne électorale de Trump reste un conseiller proche du président américain, ayant assisté mercredi à une réunion dans le Bureau ovale avec le président sud-africain.

Après la panne de X samedi, Musk a suggéré qu'il avait peut-être été trop éloigné de ses entreprises.

"Comme le montrent les problèmes de disponibilité de X cette semaine, des améliorations opérationnelles majeures doivent être apportées", a-t-il indiqué.

"La redondance de secours aurait dû fonctionner, mais ce n'était pas le cas."

X avait en grande partie retrouvé un service normal samedi à 11h00 heure de l'Est des États-Unis (15h00 GMT).

Le SITE Intelligence Group a rapporté que le groupe de hackers-activistes DieNet avait revendiqué la responsabilité de la panne.

DieNet aurait qualifié l'attaque de "test" de ses capacités dites de déni de service distribué (DDoS), consistant à saturer le système avec un trafic en ligne pour le rendre inaccessible aux utilisateurs légitimes.

L'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante la revendication de DieNet, et X n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la panne.

"Retour à travailler 24h/24 et 7j/7 et à dormir dans des salles de conférence, des serveurs ou des usines", a posté Musk sur X.

"Je dois être extrêmement concentré sur X/xAI et Tesla (plus le lancement de Starship la semaine prochaine), car nous avons des technologies critiques à déployer."

SpaceX a annoncé vendredi qu'il prévoyait de tenter un nouveau lancement de sa méga-fusée Starship la semaine prochaine. Toujours en développement, Starship a explosé en vol lors de deux lancements précédents.

Starship est essentiel aux projets à long terme de Musk pour coloniser Mars, et SpaceX mise sur le lancement de nombreux prototypes de Starship, malgré les échecs explosifs, pour identifier et résoudre rapidement les problèmes.

Depuis plusieurs semaines, le milliardaire d'origine sud-africaine laisse entendre qu'il réduirait son rôle politique pour se recentrer sur ses entreprises.

Début octobre, Musk a reconnu que son ambitieux effort pour réduire les dépenses fédérales américaines n'avait pas pleinement atteint ses objectifs, malgré des dizaines de milliers de suppressions d'emplois et des réductions budgétaires drastiques.

Cette semaine, il a signalé qu'il se retirerait de l'utilisation de sa fortune pour la politique, bien qu'il n'ait pas exclu de soutenir des causes futures "si je vois une raison".

À propos de ses récents dons politiques, il a affirmé : "J'ai fait ce qui devait être fait."