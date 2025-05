Par Charles Mgbolu

Une magnifique tapisserie de couleurs, de culture et de camaraderie s'est déployée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux militaires africains (AMGA) 2024 à Abuja, au Nigéria, le mercredi 20 novembre 2024.

Avec pour thème "Renforcer la coopération militaire par le sport", l'événement vise à encourager l'unité, la camaraderie et la coopération militaire entre les nations africaines. Il s'agit de la deuxième édition, qui se déroulera jusqu'au 30 novembre 2024.

La cérémonie d'ouverture, à laquelle a assisté le vice-président nigérian Kashim Shettima, a été marquée par des défilés colorés, des spectacles culturels et l'allumage de la torche de l'AMGA 2024.

Shettima a appelé les militaires de toute l'Afrique à s'unir pour lutter contre l'insécurité et les autres menaces qui pèsent sur l'unité et la stabilité du continent.

"Ces jeux sont un symbole de notre héritage et de nos aspirations communes. Ils renforcent nos liens en tant qu'Africains et contribuent à l'amélioration de la sécurité, de la culture et de l'unité de l'Afrique", a-t-il déclaré dans son discours.

Les jeux militaires comportent diverses épreuves sportives, dont l'athlétisme, le football, le basket-ball, le volley-ball, la natation, le tir, la boxe, la lutte, le taekwondo et la course d'obstacles.

Les organisateurs affirment qu'en plus de promouvoir l'unité, la coopération et les liens militaires entre les nations africaines, les jeux renforcent également l'esprit sportif.

Les jeux sont également l'occasion pour les athlètes militaires talentueux de montrer leurs compétences et de concourir au plus haut niveau.

Une trentaine de pays africains participeront aux Jeux militaires africains de 2024 et des médailles devraient être remportées.