Le président congolais Félix Tshisekedi a remplacé le chef d'état-major des forces armées et des dizaines d'autres hauts responsables militaires dans le cadre de l'un des plus grands remaniements de ce type de ces dernières années.

L'ordre présidentiel lu par la chaîne de télévision publique n'a pas donné la raison de la révocation du chef des forces armées Christian Tshiwewe Songesha, qui a été remplacé par le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe.

Parmi les autres personnes remplacées figurent le chef du renseignement militaire et la plupart des commandants, notamment ceux qui sont chargés des opérations de sécurité dans l'est du pays, une région instable qui, depuis 2022, est encore plus déstabilisée par l'insurrection des rebelles du M23.