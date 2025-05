Le principal parti d'opposition du Soudan du Sud a déclaré que son chef Riek Machar avait été arrêté. L'ONU a appelé toutes les parties à respecter l'accord de 2018 qui a mis fin à la guerre civile dans le pays.

L'ONU avait prévenu lundi que le pays était au bord d'une nouvelle guerre civile après des combats dans le nord entre un groupe armé allié à Machar et les forces gouvernementales.

Machar est “séquestré par le gouvernement” et sa vie est “en danger”, a affirmé le porte-parole de l'opposition, Pal Mai Deng, dans une vidéo adressée aux médias mercredi soir.

L’ONU appelle à la retenue

Le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, Nicholas Haysom, a indiqué qu'à la suite des informations faisant état de la détention de Machar, toutes les parties devraient “faire preuve de retenue et respecter l'accord de paix revitalisé”.

La guerre civile qui a duré cinq ans au Soudan du Sud, au cours de laquelle 400 000 personnes ont été tuées, s'est achevée en 2018 par un accord de paix qui a réuni le président Salva Kiir et Riek Machar au sein d'un gouvernement d'unité.

Les tensions ont augmenté entre les partis de Kiir et de Machar et se sont intensifiées en février lorsque l'Armée blanche, un groupe armé fidèle à Machar, a envahi une base de l'armée dans l'État du Nil supérieur et a attaqué un hélicoptère de l'ONU.

Le gouvernement a répondu par des frappes aériennes, avertissant tout civil se trouvant dans la zone où le groupe armé est basé de quitter les lieux ou de “faire face aux conséquences”.

Quel avenir pour l’accord de paix ?

Plus d'une douzaine de personnes sont mortes depuis le début des frappes aériennes à la mi-mars et les Nations unies ont mis en garde contre une reprise de la guerre civile si les dirigeants ne font pas passer les intérêts du pays en premier.

“Ce soir, les dirigeants du pays sont sur le point de retomber dans un conflit généralisé ou de faire avancer le pays vers la paix, le redressement et la démocratie dans l'esprit du consensus atteint en 2018 lorsqu'ils ont signé et se sont engagés à mettre en œuvre un accord de paix revitalisé”, a expliqué Haysom dans un communiqué mercredi soir.

Début mars, plusieurs alliés importants de Machar ont été arrêtés par les forces de sécurité, une action que ses partisans ont condamnée comme une “grave violation” de l'accord de paix.