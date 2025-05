Par Kevin Philips Momanyi

Ntilaren Supuko, âgée de soixante ans, vit depuis quatre décennies hantée par une nuit d’horreur inimaginable qui a détruit sa vie.

Elle ne peut toujours pas dormir sur son côté gauche. Sa démarche, lente et instable, porte le poids d’une douleur persistante. Montrant son corps, de la taille vers le bas, elle déclare : « C’est complètement fini. »

Son visage reste impassible, mais ses paroles trahissent ses émotions.

Nous sommes en 1985. Ntilaren, alors âgée de 20 ans, rentrait chez elle après avoir ramassé du bois dans la forêt lorsqu’elle croisa sept soldats britanniques stationnés au Kenya dans le cadre de l’unité d’entraînement militaire britannique (BATUK).

« Ils m’ont attrapée, un par ce bras, un autre par celui-là. Ils m’ont donné des coups de pied dans les côtes, ont essayé de m’étrangler, puis ont pris tour à tour pour me violer », raconte-t-elle à TRT Afrika.

Ce que les agresseurs ont pris à Ntilaren cette nuit-là dépasse sa dignité : ils l’ont brisée physiquement, mentalement et ont détruit sa volonté de vivre. Son mariage s’est effondré sous le poids de son traumatisme.

« Je n’ai plus eu de relation depuis », se lamente-t-elle.

Ntilaren ressent encore une rage impuissante à l’idée que justice lui échappe.

« Quelle vie est-ce là ? Si je meurs maintenant, est-ce que cette fille sera celle qui m’enterrera ? » demande Ntilaren en parlant de sa fille, Grace. « Dans la tradition maasaï, une fille n’enterre pas sa mère. »

Grace fait ce qu’elle peut pour soulager la douleur de sa mère. « J’achète des antidouleurs pour qu’elle se calme un peu. Au moins, elle peut dormir », dit Grace.

« Le lendemain, c’est la même chose. Elle ne peut pas aller aux toilettes sans douleur ; elle a même du mal à uriner. Elle est allée dans de nombreux hôpitaux, mais rien ne semble fonctionner. »

Comme Ntilaren, des dizaines d’autres vivent avec l’agonie de ce qui leur a été infligé, les fantômes de leur passé refusant de les laisser en paix.

Un après-midi de 1995, une décennie après l’épreuve de Ntilaren, Noldonyio Piro et sa sœur, Mantoi Lekoloi Kaunda, faisaient paître les chèvres de leur père dans les plaines de Samburu, près d’un champ d’entraînement de la BATUK.

Soudain, des soldats britanniques les ont attaquées, violant en groupe Mantoi. Elle n’a pas survécu à l’agression.

Noldonyio a essayé de s’échapper, mais ils l’ont rattrapée.

« J’ai vu deux personnes, elles étaient blanches. Nous n’avions jamais vu quelqu’un comme elles auparavant. J’ai essayé de courir, mais ils m’ont attrapée. L’un m’a fait trébucher, et quand je suis tombée, un autre a écrasé ma main avec une botte pendant que son collègue m’agressait. C’est une expérience que je redoute d’évoquer », dit-elle, assise devant sa cabane au toit en polythène.

« Que Dieu m’aide, je ressens beaucoup de douleur. »

Contrairement à Ntilaren, qui a été laissée à elle-même, Noldonyio trouve du réconfort auprès de son mari, Leko Piro, qui reste à ses côtés.

« Noldonyio et ma belle-sœur ont été violées et traitées pire que des animaux. Les coupables ont écrasé son avant-bras gauche et ses jambes. Le bras n’a jamais guéri », raconte Leko à TRT Afrika, en montrant la partie endommagée.

En se dirigeant vers l’endroit où repose Mantoi, il explique que sa femme ne s’y rend jamais. « C’est la tombe de sa sœur, et elle est submergée par les souvenirs. »

Une histoire entachée

Des milliers de soldats britanniques se sont entraînés dans ce pays d’Afrique de l’Est au cours des 60 dernières années dans le cadre de l’unité d’entraînement militaire britannique (BATUK).

Créée en 1964, cette force opère en vertu d’un accord avec le gouvernement kenyan qui autorise jusqu’à six bataillons d’infanterie à effectuer des exercices d’entraînement d’une durée de huit semaines chaque année.

Les bases opérationnelles sont les casernes Kifaru à Nairobi et les casernes Nyati dans la base aérienne de Laikipia, une installation de 92,8 millions de dollars située à environ 200 km au nord de la capitale.

Ce qui n’est pas officiellement connu du grand public, ce sont les crimes présumés non punis que de nombreux soldats en visite auraient commis pendant leur séjour au Kenya. Un soldat britannique a récemment avoué avoir tué une femme kenyane dans la ville de Nanyuki en 2012 et avoir jeté son corps dans une fosse septique.

Pas de recours légal

Solomon Ole-Pussi, un leader communautaire de Laikipia, affirme que les femmes violées par le personnel de la BATUK n’ont eu aucun recours légal toutes ces années.

« Nous continuons à suivre l’affaire, mais nous ne savons pas ce qui se passe entre les gouvernements kenyan et britannique. L’attente interminable pour que justice soit rendue à ces survivantes continue », confie-t-il à TRT Afrika.

De nombreuses survivantes ont choisi de garder le silence. Quelques-unes qui ont osé parler sont ostracisées par leurs communautés, où le viol est considéré comme un tabou.

« Quand les gens me voient, tout ce qu’ils disent, c’est : ‘Laissez ce déchet tranquille, elle a été violée par les Britanniques. Ce n’est pas un être humain’ », déplore Paulina Lekuleiya, une survivante de Samburu.

Une autre survivante, Angelina Nakindongói, parle du tourment incessant de sa douleur physique et mentale. « Quand j’ai été agressée, nous ne savions même pas où se trouvait l’hôpital. Il fallait utiliser la médecine traditionnelle et endurer », dit-elle.

De nombreuses autres histoires restent cachées. Le sort des enfants métis abandonnés, nés de femmes kenyanes prétendument violées par des soldats britanniques, est tout aussi triste.

« Je suis différente des autres. Mon père est noir – celui qui m’a élevée – mais je veux savoir qui est mon vrai père et pourquoi il m’a abandonnée », affirme Louise Gitonga de Laikipia.

Toute tentative de recherche d’informations est rapidement bloquée.

« Chaque fois que je visite les bureaux de la BATUK, c’est toujours en vain. Le commandant là-bas est écossais, et le père de mon enfant l’est aussi, donc je n’obtiens pas d’audience. Parfois, on ne me laisse même pas entrer », explique Jenerica Namoru.

David Mwangi de Nanyuki partage ce problème. « Ils m’ont surnommé ‘le Britannique’, et quand ils m’appellent ainsi, je me demande dans quel monde je vis », dit-il.

Le mécanisme de responsabilité semble apparemment différent dans d’autres pays où l’armée britannique s’entraîne, notamment à Chypre, au Canada et en Allemagne.

« À Chypre (partie administrée par les Grecs), ils ont un ‘bureau des réclamations’ où les agriculteurs chypriotes déposent des plaintes lorsque le bruit des hélicoptères britanniques volant à basse altitude provoque des avortements chez leurs chèvres et moutons. Les agriculteurs sont indemnisés pour cela », explique l’avocat Kelvin Kubai à TRT Afrika.

« Au Kenya, ils agissent en toute impunité parce que les communautés locales ne peuvent pas plaider leurs revendications au-delà d’un doute raisonnable devant l’armée. »

Déprédations continues

Les tentatives de sensibilisation aux droits légaux n’ont pas fait beaucoup de différence. « Quand le roi (Charles III) est venu au Kenya, des hordes de gens l’ont accueilli. C’était une moquerie. Nous ne pouvons pas être généreux alors que ses soldats ciblent notre communauté », déclare Ole-Pussi.

Le Kenya continue d’être un terrain de jeu pour l’armée britannique, le Royaume-Uni ayant prolongé indéfiniment son entraînement militaire après l’expiration de son accord initial en 2021. Pour des familles comme celle de Noldonyio, les cicatrices restent ouvertes.

« Nous avons laissé ces soldats britanniques entre les mains de Dieu. Nous laissons Dieu les tenir responsables de leurs péchés », dit son mari.

Et qu’en est-il de Ntilaren ? Comment trouve-t-elle la force de continuer ? « Nous sommes impuissants ; c’est comme si nous étions paralysés », souffle-t-elle.

« Pourquoi viennent-ils nous opprimer ? Ne peuvent-ils pas faire leur travail et partir paisiblement ? Doivent-ils nous harceler ? Ou est-ce parce que nous sommes noirs et stupides, comme ils le prétendent souvent ? »

Paulina est fatiguée d’attendre la justice. « Je veux que des mesures soient prises sur ces cas, que nous les poursuivions jusqu’au bout et voyions ce que les tribunaux détermineront. Nous ne voulons pas que ce qu’ils nous ont fait continue au Kenya pour toujours. C’est terrible », tempète -t-elle.

Dans une déclaration récente, la Haute Commission britannique au Kenya a affirmé que chaque allégation serait examinée. « Nous prenons toute allégation contre notre personnel au sérieux, et pour l’instant, nous menons de nombreuses enquêtes. Les conclusions seront traitées avec le plus grand sérieux. »

Mais la professeure Marion Mutugi de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya reste sceptique quant au résultat.

« Nous croyons qu’il y a une conspiration pour s’assurer que personne ne soit tenu responsable. Nous devons continuer à les dénoncer… Le gouvernement britannique doit ces familles, ces mères qui ont été agressées sexuellement, et ces enfants qui sont les descendants de soldats britanniques et, par la loi, sont britanniques », conclut-elle.