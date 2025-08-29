TURQUIE
Hakan Fidan: "Netanyahu tente de dissimuler le génocide à Gaza"
Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que la réalité du génocide en cours à Gaza est désormais reconnue par le monde entier, mais que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "tente de le dissimuler".
Pour la communauté internationale, la question palestinienne reste une « plaie ouverte », selon Fidan. / AA
29 août 2025

Dans une interview accordée à la chaîne turque TGRT Haber, Fidan a qualifié la question palestinienne de “plaie ouverte” pour l’ensemble de la communauté internationale, appelant le monde à mettre fin à la famine provoquée par Israël à Gaza.

Soulignant un changement dans la position des États-Unis concernant les attaques israéliennes à Gaza, Fidan a noté que Washington ne “défend plus ouvertement Tel-Aviv”.

Critiquant la brutalité d’Israël dans l’enclave palestinienne, il a affirmé que le gouvernement Netanyahu méprisait les valeurs humanitaires. Depuis octobre 2023, Israël aurait tué près de 63 000 Palestiniens à Gaza, une situation qualifiée de génocide qui a plongé l’enclave dans une crise de famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) en lien avec sa guerre dans l’enclave palestinienne.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Français
