Dans une interview accordée à la chaîne turque TGRT Haber, Fidan a qualifié la question palestinienne de “plaie ouverte” pour l’ensemble de la communauté internationale, appelant le monde à mettre fin à la famine provoquée par Israël à Gaza.

Soulignant un changement dans la position des États-Unis concernant les attaques israéliennes à Gaza, Fidan a noté que Washington ne “défend plus ouvertement Tel-Aviv”.

Critiquant la brutalité d’Israël dans l’enclave palestinienne, il a affirmé que le gouvernement Netanyahu méprisait les valeurs humanitaires. Depuis octobre 2023, Israël aurait tué près de 63 000 Palestiniens à Gaza, une situation qualifiée de génocide qui a plongé l’enclave dans une crise de famine.