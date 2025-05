Le Burkina Faso et le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) ont réaffirmé, lundi à Ouagadougou, leur volonté de renforcer leur coopération, a annoncé le ministère burkinabè de l'Economie et des Finances dans un communiqué.

Un dialogue de haut niveau tenu ce même jour et présidé par le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a permis aux membres du gouvernement burkinabè et à la délégation de la BAD, conduite par Nnenna Nwabufo, vice-présidente chargée du développement régional, de faire le point sur les engagements en cours et les perspectives à venir, selon le communiqué.

Selon Nnenna Nwabufo, la rencontre a pour but de renforcer la dynamique d'alignement entre les priorités du gouvernement burkinabè et les interventions de la Banque Africaine pour Développement.

Au cœur des échanges figurait le Document de stratégie-pays intérimaire (DSP-i) 2022-2025, principal cadre d'intervention de la BAD au Burkina Faso qui a mobilisé près de 417 milliards de FCFA (705 millions de dollars) en faveur de 15 projets structurants, précise le communiqué.

Les secteurs couverts vont du développement rural aux infrastructures, en passant par l'eau, l'assainissement, la santé, l'éducation, l'énergie et la gouvernance, selon la même source.

En accord avec le principe d'alignement des interventions de l'institution financière, les deux parties ont convenu de proroger d'un an le DSP-i actuel, afin de permettre une meilleure synchronisation avec le nouveau Plan national de développement en cours d'élaboration.