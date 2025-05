L'armée nigérienne a annoncé, samedi, son retrait de la Force multinationale mixte (FMM) chargée de lutter contre le groupe terroriste Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad.

"À l'est du pays, dans la région de Diffa, l'opération, jadis menée sous l'égide du secteur 4 de la Force multinationale mixte (FMM), porte désormais le nom de NALEWA DOLE", a indiqué l'armée nigérienne dans un communiqué diffusé à la télévision publique.

"Ce changement d'appellation découle du retrait du Niger et traduit à présent la volonté affirmée de renforcer la sécurisation des installations et des sites pétroliers du nord", a ajouté la même source, précisant que "sur le plan opérationnel, la situation sécuritaire est restée stable et maîtrisée au cours des dernières soixante-douze (72) heures".

La Force multinationale mixte a été composée, depuis 2015, pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram opérant sur les frontières communes des 5 pays.

En novembre dernier, le Tchad, qui abrite le siège de cette force, a menacé de la quitter, après la violente attaque attribuée à Boko Haram qui a coûté la vie à une quarantaine de ses soldats.

"Pourquoi devons-nous sacrifier nos enfants pour les autres et ne recevoir aucun soutien en retour ?", s'est indigné le président tchadien Mahamat Deby Itno dans un entretien à la télévision publique de son pays, accusant les autres pays de la FMM de "ne pas soutenir le Tchad quand il est attaqué".

