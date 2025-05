Les Colchonnerons fait face à la fois à son grand rival, le Real Madrid, et au poids de l'histoire pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi.

Les Meringues mènent 2-1 contre l'Atlético en huitièmes de finale aller, tout en semblant porter la poisse à l'Atlético depuis des décennies.

Les deux équipes ont été opposées à cinq reprises dans l'histoire de la compétition et le Real Madrid a triomphé à chaque fois.

La malédiction

"L'histoire existe, et l'histoire du Madrid en Ligue des champions est extraordinaire", a admis l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone avant le match aller, alors que son équipe n'a toujours pas remporté sa première Coupe d'Europe.

Les défaites les plus douloureuses pour l'Atletico ont été les finales de 2014 et 2016, respectivement à Lisbonne et à Milan.

Dans le premier cas, l'équipe de Simeone a mené dans les arrêts de jeu, mais la tête de Sergio Ramos à la 93e minute a forcé la prolongation, qui s'est soldée par une victoire 4-1 des Madrilènes.

Deux ans plus tard, la finale s'est déroulée jusqu'aux tirs au but, mais le défenseur de l'Atlético Juanfran a manqué son tir au but, permettant à Cristiano Ronaldo de convertir le sien et de marquer un autre triomphe madrilène.

C'est la troisième fois que les Madrilènes s'inclinent en finale, après avoir perdu contre le Bayern Munich en 1974. Le président de l'époque, Vicente Calderon, avait alors qualifié son club de "el pupas” (le maudit).

Cela ne semble jamais aussi vrai que lorsque l'équipe de Simeone affronte le Real Madrid en Europe.

Lors des demi-finales de 2017, l'Atlético s'est incliné 3-0 à Santiago Bernabeu à l'aller, mais malgré une avance de deux buts au retour, il a échoué face à Isco qui a réduit le score pour Madrid.

