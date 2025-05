Fenerbahçe Beko a remporté son deuxième titre en Turkish Airlines EuroLeague, en battant l'AS Monaco 81-70 lors d'une confrontation intense qui marque un retour historique au sommet du basketball européen.

Le club stambouliote, dont la dernière victoire en EuroLeague remontait à 2017, a démontré dimanche soir une domination des deux côtés du terrain, enthousiasmant les supporters avec un mélange d'expérience, d'énergie et de précision.

Devant une foule en délire, le match a vu Fenerbahçe prendre rapidement le contrôle grâce à des tirs précis à longue distance et une défense étouffante qui a maintenu Monaco sous pression pendant la majeure partie de la rencontre.

Les performances clés de l'ailier américain Nigel Hayes et de l'ailier serbe Marko Guduric ont été déterminantes, tandis que la discipline tactique de l'entraîneur Sarunas Jasikevicius a empêché l'équipe française de réaliser un véritable retour.

Deuxième titre dans le plus grand événement de basketball européen

Cette victoire représente une étape majeure pour le basketball turc, Fenerbahçe devenant le seul club turc à avoir remporté plusieurs titres en EuroLeague.

Elle couronne également une saison remarquable pour les "Canaris Jaunes", qui ont su rebondir après des débuts difficiles pour atteindre leur apogée au moment opportun.

Alors que les célébrations éclataient à Istanbul et au-delà, les dirigeants du club et les supporters ont salué ce triomphe comme un témoignage de résilience, de travail d'équipe et de la stature croissante de Fenerbahçe sur la scène européenne.

Avec une deuxième étoile désormais ajoutée à leur palmarès, le club vise à maintenir sa domination continentale dans les saisons à venir.