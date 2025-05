Le groupe Houthi a signalé, samedi soir, que de nouvelles frappes aériennes américaines avaient visé l'aéroport international d'Al Hudaydah, dans l'ouest du Yémen.

« Une nouvelle agression américaine a visé l'aéroport d'Al Hudaydah avec trois frappes aériennes », a déclaré la chaîne de télévision Al-Masirah TV, affiliée aux Houthis.

Le média n'a pas fourni de détails relatifs à d'éventuelles victimes ou à des dommages causés par l'attaque.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il avait ordonné une attaque « décisive et puissante » contre les Houthis.

En réponse, le groupe a indiqué, jeudi, que les menaces de Donald Trump « ne les dissuaderont pas de soutenir Gaza », tout en reprenant ses attaques de missiles et de drones contre Israël et les navires en Mer Rouge.

Ces frappes sont intervenues parallèlement à la reprise des attaques israéliennes contre Gaza depuis le début de la journée de mardi.

Jeudi soir, les frappes aériennes américaines au Yémen ont tué 79 personnes et en ont blessé plus de 100 autres, dont des femmes et des enfants, selon les Houthis.

Depuis la fin de l'année 2023, les Houthis lancent des missiles et des drones contre les navires liés à Israël qui naviguent en Mer Rouge, en Mer d'Arabie, dans le détroit de Bab al-Mandab et dans le golfe d'Aden, perturbant ainsi le trafic maritime mondial, et ce en signe de solidarité avec Gaza, affirment-ils.

Les Houthis ont mis fin à leurs attaques suite au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en janvier, mais ils ont menacé de les reprendre lorsqu'Israël a empêché toute aide humanitaire d'entrer dans Gaza le 2 mars.

