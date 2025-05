Dans un monde où les frontières entre disciplines s'estompent, la recherche-création fusionne rigueur scientifique et liberté créative.

La 5e édition du colloque international de l'Association tunisienne des Arts visuels (ATAV) organisé à la station baleinière de Yasmine Hammamet a invité à repenser les enjeux de ce champ hybride, en explorant une nouvelle épistémologie où l'art et la science se rejoignent.

-- Un dialogue vivant entre art et science

La recherche-création, selon Wissem Abdelmoula, président de l'ATAV et maître de conférences à l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis (ISBAT), est avant tout une rencontre où les créateurs prennent la parole pour offrir aux théoriciens et historiens les clés d’une meilleure compréhension de leur art :« Ce n’est pas aux philosophes de définir les cadres, mais bien aux artistes de nourrir la réflexion à travers leur propre pratique.



La recherche-création, c’est un dialogue vivant entre la création et la réflexion, un va-et-vient entre l’émotion et la raison. »

Au cœur du colloque, une sélection de projets met en lumière la richesse de cette interdisciplinarité. Ces initiatives, où artistes et chercheurs se rencontrent, illustrent les possibilités offertes par la fusion des disciplines.

Parmi les moments phares de ce colloque, une présentation de la plateforme ELM, une bibliothèque virtuelle alimentée, entre autres, par l’intelligence artificielle.



Cette plateforme, dirigée par la Directrice générale du Centre de calcul Khawarezmi et du Centre de publication universitaire (CPU), Saoussen Krichen, s’inscrit comme une révolution numérique au service de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« ELM n'est pas simplement une bibliothèque virtuelle, c'est un outil qui soutient l'étudiant tout au long de son parcours en lui offrant des réponses personnalisées grâce à l'intelligence artificielle. Après s'être inscrit avec son adresse e-mail institutionnelle et avoir choisi sa spécialité, l'é tudiant accède à toutes les ressources pertinentes, » a-t-elle fait savoir au micro d'Anadolu.

Première du genre en Tunisie et dans le monde arabe, cette plateforme révolutionnaire centralise une multitude de ressources, offrant aux étudiants un outil puissant pour s'orienter et trouver des réponses à leurs questions dans toutes les spécialités du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

--La diplomatie culturelle

De son côté, l'ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, qui a été invité à ce colloque international, a souligné l’importance des échanges culturels dans la diplomatie, mettant en évidence que « les domaines culturels et artistiques sont essentiels au développement des sociétés, car c’est là que nous construisons nos rêves, que nous façonnons et réalisons nos conceptions.



En diplomatie, ce ne sont pas ceux qui parlent la même langue qui se comprennent, mais ceux qui partagent les mêmes émotions. C’est dans cet esprit que nous cherchons à nous intégrer au dynamisme des artistes et à participer à la vie culturelle tunisienne, en prenant part à des événements comme celui-ci. »