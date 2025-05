Le décret présidentiel de ratification portant le numéro 24-379 est publié au journal officiel de la République algérienne n° 80, qui vient d’être mis en ligne sur le site officiel dédié à la publication de ce genre de documents.



Le décret précise, en effet, que la convention est ratifiée « entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le gouvernement de l’État de Libye et le gouvernement de la République tunisienne, en vue d’établir un mécanisme de concertation sur les eaux souterraines partagées au niveau du Sahara septentrional, signée à Alger , le 24 avril 2024 ».

Les trois pays, rappelons-le, ont décidé en avril 2024, de créer un mécanisme de concertation sur la gestion des eaux souterraines communes. Un accord avait été signé, à cet effet, par le ministre algérien de l’Hydraulique, Taha Derbal, le ministre tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, et le vice-ministre libyen des Ressources en eau, Mohammed Faraj Qunidi.

L’Algérie, la Tunisie et la Libye se partagent l’une des plus grandes nappes souterraines au monde. Il s’agit de la nappe albienne qui s’étend sur une zone de presque deux fois plus grande que la France, située entre le sud-est algérien, l'ouest de la Libye et le sud de la Tunisie.



70 % de cette nappe sont situés en Algérie, 20% en Libye et 10% en Tunisie.

Cette méga-source souterraine renferme, selon les estimations des experts, entre 40 000 et 50 000 milliards de m3 d’eau. Ces eaux se trouvent à des profondeurs allant parfois jusqu’à 2000 mètres, ce qui rend son exploitation onéreuse, d’autant qu’il faudra aussi un équipement spécifique pour refroidir l’eau extraite qui jaillit à des températures avoisinant les 60 degrés.

Pour rappel, l’idée de mettre en place un mécanisme de gestion de cette ressource entre les trois pays remonte à 2005, et cela, dans le cadre d’un projet de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).





Les autorités algérienne, tunisienne et libyenne de l’époque ont décidé de mettre en place un mécanisme de gestion concertée de leurs ressources en eaux profondes. Un accord fut conclu pour une gestion équitable et raisonnable de cette nappe, dont le suivi est confié à l’OSS.