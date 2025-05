Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre les conséquences dramatiques pour les civils au Soudan et a appelé à une action mondiale pour mettre fin aux combats alors que la guerre entre dans sa troisième année.

« Deux ans après le début d'une guerre dévastatrice, le Soudan reste plongé dans une crise d'une ampleur stupéfiante, avec les civils qui en paient le prix le plus élevé », a déclaré Guterres dans un communiqué lundi, condamnant les attaques indiscriminées contre les marchés, les hôpitaux, les écoles et les sites de déplacement.

« Près de 12 millions de personnes ont fui leurs foyers, ce qui constitue la plus grande crise de déplacement au monde », avec plus de 3,8 millions cherchant refuge dans les pays voisins, a-t-il ajouté.

Plus 30 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire

Soulignant que plus de 30 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, dont 25 millions confrontées à une faim aiguë, il a averti que « alors que la saison de soudure approche, la famine a été identifiée dans au moins cinq endroits et devrait s'étendre davantage ».

Guterres a également affirmé que « les travailleurs humanitaires ont été pris pour cible : au moins 90 ont perdu la vie depuis le début des combats », tout en appelant à la responsabilité.

« Des enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes sur tous les rapports de violations et d'abus sont également essentielles », a-t-il souligné.

Des milliers de morts, des millions de déplacés

Appelant à une volonté politique renouvelée, Guterres a insisté sur le fait que « la seule façon d'assurer la protection des civils est de mettre fin à ce conflit insensé ».

« Le monde ne doit pas oublier le peuple soudanais », a-t-il ajouté, précisant que l'ONU reste engagée à soutenir les efforts de paix menés par son envoyé personnel, Ramtane Lamamra.

Depuis le 15 avril 2023, les Forces de soutien rapide (RSF) affrontent l'armée pour le contrôle du Soudan, entraînant des milliers de morts et l'une des pires crises humanitaires au monde.

Plus de 20 000 victimes ont été tuées et 15 millions de personnes déplacées, selon l'ONU et les autorités locales. Cependant, des recherches menées par des universitaires américains estiment le nombre de morts à environ 130 000.

La majorité de ceux qui ont fui le pays se sont principalement rendus en Éthiopie, en Égypte, en République centrafricaine (RCA) et au Tchad.