Par Mpoki Thomson

L'orateur invité n'était autre que le célèbre investisseur en capital-risque d'Afrique du Sud, Vusi Thembekwayo. Le séminaire était intitulé "Growth Mindset and Entrepreneurship", le conclave m'a laissé avec autant de questions que de réponses.

Vusi a expliqué avec éloquence l'écosystème des startups africaines et le chemin parcouru pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il a abordé de nombreux problèmes critiques qui entravent la croissance de l'espace des startups. Il a également partagé ses leçons sur l'échec et la croissance.

Mais ce qui est ressorti alors qu'il partageait sa riche expérience avec un public de jeunes techpreneurs africains en herbe de toute la région de l'Afrique de l'Est, c'est son point de vue sur la façon dont les entreprises africaines en herbe sont mal alignées en pensant qu'elles peuvent reproduire un système d'investissement de type Silicon Valley.

Son point de vue nuancé sur la façon dont les entreprises africaines gravitent autour d'un système d'investissement occidental a touché une corde sensible : nous sommes déjà passés par là et nous avons vu ce phénomène se produire non seulement dans l'écosystème des startups mais aussi dans de nombreux secteurs.

L'Afrique s'accroche aux idéaux et aux principes occidentaux qui, de toute évidence, ne conviennent pas au continent. Les avancées que l'Afrique a réalisées au fil des années dans l'espace technologique et dans d'autres domaines de développement sont diluées lorsque nous laissons des cultures étrangères différentes dicter les conditions de fonctionnement et définir ce à quoi notre succès devrait ressembler.

Malheureusement, la dépendance à l'égard de la culture occidentale pourrait être délibérée, en particulier dans le domaine de l'investissement. En 2022, les startups africaines ont attiré près de 5 milliards de dollars, la plupart des fonds allant aux fintech.

Toutefois, dans ce contexte, l'inconvénient est que la plupart des fonds provenaient d'entreprises occidentales dotées d'une puissance financière importante.

Ce n'est un secret pour personne que les investisseurs étrangers ont dominé le pool de capitaux sur le continent, fournissant les liquidités nécessaires au démarrage des entreprises locales. Selon le rapport 2021 de la Banque africaine de développement (BAD), 90 % des investissements Tech sur le continent sont partagés entre le Kenya, le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud.

Pendant des années, le géant américain de la technologie Google a fourni des capitaux sans participation à des entreprises débutantes en Afrique. Une base de données mensuelle et une plateforme d'informations sur le financement des start-ups en Afrique, baptisée "Africa : The Big Deal", indique qu'en 2022 seulement, Google, par l'intermédiaire de son Black Founders Fund, a investi plus de 4 millions de dollars dans 60 start-ups africaines.

Ce qui continue à maintenir l'Afrique dans un pigeonnage qui reproduit les façons occidentales de faire des affaires, c'est que six des dix premiers investisseurs de startups en Afrique sont des entreprises étrangères. L'appétit d'investissement des "étrangers" va au-delà du secteur privé. Les gouvernements et autres institutions publiques ont également été fascinés par le brillant avenir que promet l'écosystème africain des startups.

Pour en revenir à ce que Vusi a partagé sur ce qui freine les jeunes entreprises africaines, le désir de croître trop vite en attirant simplement des investisseurs rapides est un facteur contributif. L'investisseur expert, qui a connu les hauts et les bas du commerce, estime que les solutions aux problèmes d'investissement et de commerce de l'Afrique se trouvent sur le continent et dans sa volonté d'ouvrir ses corridors commerciaux.

Il plaide en faveur d'une Afrique sans frontières, où le commerce intérieur n'est pas entravé par des barrières physiques (non tarifaires) ou tarifaires.

Lorsqu'on la replace dans le contexte de l'Afrique moderne qui détermine son avenir, cette logique ouvre un autre débat sur les raisons pour lesquelles le continent n'a pas réussi à s'émanciper de ses anciens geôliers.

À ce jour, l'Afrique continue de danser aux airs et aux caprices des puissances occidentales. D'un point de vue géopolitique à un point de vue économique, nous continuons à compter sur des facteurs externes pour réaliser un mouvement qui est inhérent à la réussite de notre propre avenir.

Ainsi, lorsqu'un entrepreneur prospère partage ses réflexions, qui mettent à nu la vérité crue de la dépendance de l'Afrique à l'égard des fonds des donateurs et des aides, il fait écho à des sentiments partagés depuis des temps immémoriaux : "L'Afrique doit prendre en main son destin."

Les Google de ce monde auront toujours en ligne de mire les perspectives les plus gratifiantes. Dans la nature du monde, les plus puissants ont tendance à étendre leur domination. Sommes-nous prêts à changer nos modes de vie et nos façons de pensée pour nous aligner sur des notions étrangères de ce qui est bon pour nous ou non ?

En soi, il s'agit d'une forme d'asservissement qui prive les hommes et les femmes africains de leur identité.

Nous nous rendrions un bien mauvais service à nous-mêmes et au continent que nous appelons notre patrie si nous ne reconnaissions pas que l'Afrique ne ressemble à aucune autre partie du monde. Ce n'est pas sans raison que nous sommes aujourd'hui identifiés comme l'avenir du monde entier. Ce n'est pas pour rien que les différents continents affluent vers l'Afrique dans une tentative désespérée d'assurer l'avenir.

Une fois que nous aurons compris que nos circonstances sont singulières, nous embrasserons la diversité qui continue à façonner et à définir les personnes que nous sommes et notre véritable potentiel.