Le véhicule aérien de combat sans pilote (UCAV) Bayraktar TB2 de la Turquie a franchi un cap historique en dépassant le million d'heures de vol, consolidant son statut de technologie militaire qui change la donne.

Le Bayraktar TB2, développé par Baykar, a parcouru environ 150 millions de kilomètres depuis son entrée en service en 2014, ce qui équivaut à faire 3 742 fois le tour de la Terre, a déclaré la société dans un communiqué mardi.

Cet exploit remarquable représente un bond en avant significatif dans les capacités des véhicules aériens sans pilote.

Baykar a aidé la Turquie à devenir le plus grand exportateur mondial de drones armés, représentant 65 % du marché mondial, selon un rapport du groupe de réflexion américain Center for a New American Security.

Baykar a signé des accords d'exportation avec 35 pays, dont 34 pour le Bayraktar TB2, et a réalisé des recettes d'exportation remarquables.

En 2023, l'entreprise a généré 1,8 milliard de dollars d'exportations, plus de 90 % de ses revenus provenant des ventes internationales.

Du champ de bataille à la reconnaissance mondiale

Le Bayraktar TB2 a joué un rôle essentiel dans plusieurs zones de conflit, notamment en Libye, au Karabakh et en Ukraine, où son efficacité a été reconnue au niveau international.

En Ukraine, le drone est devenu un symbole national, certains parents appelant même leurs enfants "Bayraktar" en hommage à ses performances exceptionnelles. Des campagnes publiques de collecte de fonds ont été organisées dans de nombreux pays pour soutenir les capacités de l'Ukraine en matière de drones, ce qui témoigne de l'admiration générale pour cette merveille technologique.

Lors d'une nouvelle avancée technologique, le drone a effectué un tonneau autonome le 31 mai 2024, devenant ainsi le premier et le seul UCAV au monde à exécuter avec succès cette manœuvre complexe. L'avion est construit avec un taux de participation de l'industrie locale de 93 % au Centre national de technologie Ozdemir Bayraktar à Istanbul, ce qui souligne l'engagement de la Turquie en faveur du développement technologique local.

En 2023, le Bayraktar TB2 est sorti vainqueur de l'appel d'offres lancé par le ministère koweïtien de la Défense. Il a surpassé ses concurrents américains, européens et chinois au cours des activités de démonstration, ce qui lui a permis de remporter la victoire. Baykar a donc signé un important contrat d'exportation avec le ministère koweïtien de la Défense.

En outre, les régions où les UCAV indigènes sont utilisés continuent d'augmenter. Suite à l'accord signé à Zagreb le 19 novembre 2024, avec l'exportation vers la Croatie, le Bayraktar TB2 est entré dans les inventaires de 6 pays membres de l'OTAN et de 4 pays membres de l'UE en novembre 2024. Au-delà de ses applications militaires, le Bayraktar TB2 s’est distingué par sa grande polyvalence dans les missions civiles.

Lors des tremblements de terre dévastateurs de février 2023 en Turquie, 42 UCAV Bayraktar TB2 ont été déployés, volant au total 2 417 heures pour soutenir les opérations de recherche et de sauvetage.

Le drone s'est également avéré crucial dans la détection des feux de forêt, réduisant les temps d'intervention de 45 minutes à seulement 11 minutes, et a aidé à localiser des personnes disparues, notamment un touriste danois perdu dans des conditions montagneuses difficiles.

Les capacités du drone s'étendent également aux efforts humanitaires. Il a joué un rôle important dans la surveillance des migrations irrégulières en mer Égée et en Méditerranée, contribuant à documenter les violations potentielles des droits de l'homme et à soutenir la sécurité maritime. Ses technologies avancées d'imagerie thermique et de cartographie en ont fait un outil précieux pour diverses applications civiles et militaires.

Alors que le Bayraktar TB2 continue de battre des records et d'étendre son empreinte mondiale, il représente bien plus qu'une simple réalisation technologique. Il symbolise les prouesses technologiques croissantes de la Turquie, son esprit d'innovation et sa capacité à rivaliser sur la scène mondiale dans le domaine des technologies civiles et de défense de pointe.