Vingt-huit millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë en République démocratique du Congo (RDC), un record pour le pays, en raison de l’escalade du conflit qui oppose le gouvernement aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans l'est du pays, a déclaré l'Organisation des Nations Unies jeudi.

Une crise humanitaire de longue date en RDC a été aggravée par ce conflit, avec 2,5 millions de personnes supplémentaires en situation de faim aiguë depuis la récente recrudescence de la violence en décembre, ont indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un communiqué conjoint.

Les personnes confrontées à une faim aiguë sont classées en Phase 3 ou plus dans le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC). Parmi les 28 millions de personnes en RDC, 3,9 millions sont en Phase 4, ce qui signifie qu'elles vivent des niveaux d'urgence de faim.

La Phase 5 indique une famine. Le pays compte une population de plus de 100 millions d'habitants.

Flambée des prix des denrées alimentaires

Les combats entre le gouvernement et les rebelles du M23 se sont intensifiés depuis le début de l'année, devenant le plus grand conflit dans l'est de la RDC depuis des décennies et forçant des centaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers.

“La situation actuelle est dramatique pour la population, car les récoltes sont perdues, les prix des aliments flambent, des millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë et deviennent de plus en plus vulnérables”, a déclaré Athman Mravili, représentant intérimaire de la FAO en RDC.

Plus de 10 millions de personnes confrontées à une faim aiguë se trouvent dans l'est de la RDC, une région marquée par une insécurité quasi constante depuis les guerres qui ont suivi le génocide rwandais de 1994, ayant causé des millions de morts et engendré des dizaines de groupes armés.

L'inflation et la dépréciation du franc congolais

Ailleurs dans le pays, l'inflation et la dépréciation du franc congolais rendent difficile pour beaucoup l'accès à une alimentation suffisante, selon le communiqué.

Les réductions des aides étrangères par les États-Unis et d'autres principaux donateurs ont laissé les agences humanitaires en difficulté pour répondre aux impacts des conflits, des catastrophes naturelles et du changement climatique.