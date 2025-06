Le single "Joro" de la superstar nigériane Wizkid pourrait être certifié "or" par la Recording Industry Association of America (RIAA) après avoir récemment dépassé les 500 000 unités vendues et diffusées en streaming aux États-Unis.

Le processus de certification implique un audit rigoureux pour vérifier les données de ventes et de streaming. Ce n'est qu'à l'issue de ce processus de vérification qu'un artiste ou une maison de disques se voit officiellement décerner la certification "or".

Le chanteur d'"Essence" détient déjà une certification Diamant pour sa collaboration avec Drake, ce qui fait de lui le seul artiste nigérian à atteindre cette étape.

La RIAA attribue des certifications pour récompenser les ventes et les performances en matière de streaming dans l'industrie musicale.

"Joro", produit par Northboi, a connu un grand succès tant au niveau national qu'international.

La chanson a été écoutée plus de 125 millions de fois sur Spotify et a été visionnée plus de 290 millions de fois sur YouTube.

