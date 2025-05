Après avoir annoncé, le 6 janvier, la reprise de Ngungu dans la partie nord du territoire de Masisi au Nord-Kivu, le porte-parole militaire des Fardc au Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike a annoncé, dimanche 12 janvier, que les forces armées congolaises avaient réussi à déloger les rebelles du M23 de plusieurs localités, dont les crêtes de Bitagata et Kamakale, surplombant la cité de Lumbishi dans le territoire de Kalehe, ainsi que les localités de Ruziratanka, Kamatale, Bigatala et Kabingo, dans le Sud-Kivu.

« Ici nous sommes à Lumbishi, la première localité que l’armée rwandaise et le M23 avaient occupée.



Non seulement Lumbishi mais aussi les crêtes Bitagata et Kamatale et toutes ces cités surplombant Lumbishi et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Selon le porte-parole, ces localités ont été ciblées pour l’exploitation d’un gisement minier au niveau de Kabingo, en soulignant également que, bien que le cessez-le-feu soit respecté, cela ne doit pas être interprété comme une immunité pour ceux qui attaquent les positions co ngolaises.

« C'est vrai que nous observons le cessez-le-feu. Mais au moins, les civils doivent être assurés que chaque fois que l'armée rwandaise tire sur nos positions ou sur notre population ou sur les personnes déplacées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir », a-t-il indiqué.

Le M23, bien que affaibli par l'armée congolaise, contrôle encore plusieurs localités à l'est de la RDC. Les négociations de paix sont souvent compromises par des violations du cessez-le-feu. La région est instable, avec des combats continuels qui empirent la cri se humanitaire, causant le déplacement quotidien de milliers de personnes dans des conditions précaires.

Un récent rapport des experts de l'ONU renforce les accusations contre le Rwanda concernant son soutien militaire à la coalition M23-AFC, impliquée dans des atrocités et de pillage des ressources minérales dans l'est de la RDC.

Le document souligne également que l'armée rwandaise, opérant aux côtés du M23, reçoit des armes sophistiquées d'une puissance extérieure, ce qui expliquerait les avancées des rebelles dans certaines zones congolaises.