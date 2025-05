Le président du Parlement turc, Numan Kurtulmus, a rencontré vendredi à Istanbul son homologue sénégalais, le président de l’Assemblée nationale Malick Ndiaye, en amont d’une réunion regroupant les représentants des Parlements de 13 pays en soutien à la Palestine.

Le déplacement du président de l’Assemblée nationale sénégalaise, Malick Ndiaye, à Istanbul intervient quelques semaines après son intervention remarquée à Tachkent, en Ouzbékistan, lors de la réunion de l’Union interparlementaire.

À cette occasion, il avait lancé un appel puissant à la communauté internationale, plaidant pour la cessation immédiate des hostilités, un accès humanitaire sans entrave aux populations civiles, ainsi que la relance urgente d’un véritable processus de paix au Proche-Orient.

Soutien aux peuples Palestiniens

Ce soutien constant à la Palestine fait écho à la position historique du Sénégal, qui a toujours été aux côtés du peuple palestinien, depuis Léopold Sédar Senghor jusqu'à Bassirou Diomaye Faye.

Le Sénégal préside d'ailleurs le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, une institution créée en novembre 1975 par les Nations unies, soulignant l'engagement ferme du pays en faveur de la cause palestinienne.

Des artistes sénégalais peignent la lutte palestinienne

Selon un communiqué du Parlement turc, Kurtulmus a exprimé l’espoir que cette rencontre puisse générer des avancées significatives sur la scène internationale en faveur de la cause palestinienne.

Il a souligné que l’objectif principal était d’apporter un soutien plus fort à la Palestine et de coordonner les efforts de manière plus efficace.

Il a également affirmé vouloir voir cette réunion contribuer de manière positive à une cause qui nécessite un combat politique sur le long terme.

Mardi, le Parlement turc avait annoncé la tenue de cette rencontre parlementaire internationale, prévue vendredi à Istanbul, à l’initiative de Kurtulmus.

Cette initiative vise à créer un front parlementaire de solidarité commune avec le peuple palestinien.

Depuis le 7 octobre 2023, avec le soutien des États-Unis, Israël mène une campagne de massacres à Gaza, ayant causé plus de 167 000 morts et blessés parmi les Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, et plus de 11 000 personnes portées disparues.