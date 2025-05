Abubakar Ibrahim vend des céréales dans le plus grand marché en plein air du Nigeria depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne.

Pourtant, à chaque fois qu'il se rend au travail, il ne sait jamais à quoi s'attendre, tant l’incertitude plane sur chaque journée de marché.

En théorie, la récente chute des prix des denrées alimentaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest aurait dû être un soulagement après une longue et éprouvante crise du coût de la vie. Ibrahim attribue cela à une "intervention divine", bien que le résultat soit tout autre.

Son étal au marché international de céréales de Dawanau, à Kano, est devenu l’un des coins les plus calmes de ce centre commercial.

Debout parmi des sacs empilés de maïs et de haricots, Ibrahim médite sur ce paradoxe : la baisse des prix ne stimule pas la demande, car la liquidité est rare et les acheteurs internationaux se font encore plus rares.

Dans un pays où l’inflation alimentaire a atteint près de 40 % l’année dernière, cette déflation inattendue est à la fois un soulagement et une énigme. Les acteurs du secteur s’interrogent sur les facteurs en jeu – des interventions gouvernementales aux fluctuations monétaires – à l'origine de ce changement soudain.

"Un sac de 100 kg de maïs qui se vendait à plus de 70 000 nairas (46,2 dollars US) l'année dernière est maintenant autour de 50 000 nairas (33 dollars) ou même moins", confie Ibrahim à TRT Afrika. "La baisse des prix touche aussi d'autres produits comme les haricots, le riz et le soja."

Les facteurs déclencheurs



Le Dr Usman Bello, professeur au département d'économie de l'Université Ahmadu Bello, à Zaria, identifie l'appréciation du naira nigérian face au dollar comme l’une des raisons de la baisse des prix des denrées alimentaires.

Le taux de change actuel est d'environ 1 500 nairas pour un dollar, contre 1 700 nairas récemment.

"Le gouvernement importe des céréales et les distribue à crédit aux grands acheteurs, notamment aux producteurs d’aliments pour volailles, qui consomment une part importante des céréales", explique le Dr Bello à TRT Afrika.

"Une fois qu'ils atteignent leur chiffre d'affaires cible, ces acheteurs remboursent leur dette au gouvernement. Ce système les incite à s'approvisionner auprès du gouvernement plutôt que sur le marché libre."

Le ministre nigérian de l'Agriculture, Abubakar Kyari, affirme que la baisse des prix alimentaires est le résultat des efforts du gouvernement pour accroître l'offre sur le marché grâce à la production locale plutôt qu’aux importations.

"Nous faisions face à une forte demande et une faible offre auparavant. En 2024, nous avons eu une bonne récolte, ce qui a conduit à une plus grande disponibilité par rapport aux années précédentes", explique-t-il. "C'était une initiative du président (Bola Ahmed Tinubu) pour limiter l'inflation alimentaire, et nous poursuivons cet effort."

Cycle de production locale



Kyari cite le succès de l’agriculture irriguée soutenue par le gouvernement comme raison de prolonger ce soutien avant la saison des pluies.

"Certaines personnes disent que nous avons importé de la nourriture, mais ce n’est pas le cas. Nous avions une fenêtre d’importation, mais elle n’a pas été utilisée", précise-t-il.

Si le gouvernement reste optimiste quant à sa stratégie, certains analystes préviennent que des prix des céréales durablement bas pourraient décourager les agriculteurs d’investir dans la production de denrées de base si leurs profits deviennent insuffisants.

"Les agriculteurs risquent d’être découragés, à moins que le prix des engrais ne baisse par rapport aux niveaux élevés de l’année dernière", avertit le Dr Bello.

Le ministre de l'Agriculture tente de dissiper ces inquiétudes en assurant aux parties prenantes que toutes les interventions gouvernementales viseront à stimuler la production agricole locale.

"Nous examinons des mécanismes de stabilisation des prix. Nous prévoyons de réduire encore les prix dans les deux prochaines semaines sans pour autant décourager la production locale", assure-t-il.

Des producteurs mécontents



Les négociants en céréales qui avaient stocké leurs produits lors de la récolte exceptionnelle de l'année dernière ne sont pas satisfaits de l’évolution actuelle du marché.

Ibrahim, par exemple, ne comprend pas pourquoi la demande reste faible malgré l’effondrement des prix.

Le ministre de l'Agriculture, Kyari, observe que certains "spéculateurs" ont commencé à écouler leurs stocks en raison de la baisse continue des prix, ce qui entraîne une offre excessive.

Les analystes estiment que le gouvernement doit ajuster sa stratégie. "Des importations massives en ce moment ne sont pas viables, surtout avec la hausse des prix pendant la saison des pluies", estime le Dr Bello dans TRT Afrika.

"La poursuite de cette approche dépendra des dispositions du budget 2025, que le président a récemment signé."

Le libre marché



Le secteur alimentaire nigérian a longtemps été protégé, avec l’interdiction d’importer des produits de base comme le riz pour protéger les producteurs locaux.

Cependant, cette politique n’a pas permis de faire baisser les prix à un niveau abordable pour la plupart des Nigérians.

Selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies, les Nigérians consacrent 65 % de leurs revenus à l’alimentation.

Alors que les commerçants de céréales attendent une remontée des prix, le gouvernement continue de soutenir la production pour augmenter l'offre sur le marché.

Les consommateurs, quant à eux, espèrent que des dynamiques de marché favorables se mettront en place. Après huit ans de protectionnisme n’ayant pas réussi à rendre la nourriture plus abordable, certains se demandent si un marché libre ne serait pas une meilleure approche.