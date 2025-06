Trump a annoncé que les forces américaines avaient mené des frappes aériennes "très réussies" sur trois sites nucléaires iraniens, alimentant les craintes d'une escalade plus large dans la région.

Trump a affirmé qu'une "charge complète" de bombes avait été larguée sur le site nucléaire iranien "principal" de Fordo, et que des frappes supplémentaires avaient été effectuées sur les installations de Natanz et d'Ispahan. Il a ajouté que tous les avions de guerre américains avaient quitté l'espace aérien iranien.

Cette annonce de Trump intervient seulement deux jours après qu'il a déclaré qu'il déciderait "dans les deux semaines" s'il rejoindrait son allié clé, Israël, dans une attaque contre l'Iran.

Bombardiers B-2

Plus tôt samedi, des rapports ont indiqué que des bombardiers américains B-2, capables de transporter des bombes dites "anti-bunker", avaient quitté les États-Unis.

Trump n'a pas précisé quels types d'avions ou de munitions avaient été utilisés.

"Tous les avions sont en route pour rentrer chez eux en toute sécurité. Félicitations à nos grands guerriers américains. Il n'y a pas d'autre armée au monde qui aurait pu accomplir cela", a déclaré Trump sur les réseaux sociaux.

"LE MOMENT EST VENU POUR LA PAIX ! Merci de votre attention à cette affaire."

L'installation nucléaire de Fordo est un site souterrain d'enrichissement d'uranium situé près de Qom – le site nucléaire iranien le plus profond et le plus fortifié, conçu pour résister aux frappes aériennes conventionnelles.

L'Iran avait fortement mis en garde Trump contre toute implication dans le conflit avec Israël, affirmant que si les États-Unis entraient directement dans les hostilités, cela entraînerait des "conséquences irréparables".

Bilan d’au moins 500 morts depuis le 13 juin

Trump a à plusieurs reprises menacé de prendre des mesures militaires contre Téhéran et a maintenu que les États-Unis ne permettraient pas à l'Iran d'acquérir une arme nucléaire, ce que l'Iran a nié chercher à obtenir.

Les hostilités ont éclaté le 13 juin lorsque Israël a lancé des frappes aériennes non provoquées sur plusieurs sites en Iran, y compris des installations militaires, nucléaires et des zones civiles, ce qui a poussé Téhéran à riposter.

Les autorités israéliennes ont déclaré qu'au moins 25 personnes avaient été tuées et des centaines blessées depuis lors dans des attaques de missiles iraniens.

Pendant ce temps, en Iran, 430 personnes ont été tuées et plus de 3 500 blessées dans l'assaut israélien, selon le ministère iranien de la Santé.