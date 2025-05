Des manifestations pro-palestiniennes ont été organisées, vendredi, au Maroc et en Mauritanie, pour dénoncer la reprise de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza.

Au Maroc, des milliers de personnes ont participé à des rassemblements dans plusieurs villes du royaume.

Selon un correspondant d'Anadolu, les manifestations de solidarité ont été organisées après la prière du vendredi dans plusieurs villes, notamment dans les villes de Meknès, Al-Hoceima, Tétouan et Fès au nord, dans les villes de Casablanca et El-Jadida à l'ouest, et dans les villes de Taza, Oujda et Taourirt à l'est.

TRT Global - La Turquie condamne la destruction de l'hôpital d'amitié turco-palestinien à Gaza TRT Global - Le ministère des Affaires étrangères turc appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes et dissuasives contre les actions israéliennes. 🔗

En Mauritanie, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale, Nouakchott, pour protester contre l'agression israélienne sur Gaza ; les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et ont scandé des slogans de soutien à la résistance palestinienne.

Par ailleurs, un correspondant d'Anadolu a indiqué que 37 parlementaires mauritaniens ont remis, jeudi, une lettre au chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Nouakchott, John Ice, dans laquelle ils tiennent le gouvernement américain pour responsable du génocide perpétré dans Gaza.

Rupture du cessez-le-feu par Israël

Plus de 700 Palestiniens ont été tués et quelque 900 autres blessés dans les frappes aériennes israéliennes sur Gaza depuis mardi, rompant ainsi l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers qui était en vigueur depuis le mois de janvier.

Près de 50 000 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 112 000 ont été blessés dans les attaques de l'armée israélienne contre Gaza depuis le mois d'octobre 2023.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans Gaza.

Israël est également poursuivi pour « crime de génocide » devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de la guerre subie par l'enclave palestinienne.